Блинчики из кабачков на молоке: рецепт быстрого завтрака за 10 минут

Блинчики из кабачков за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока
Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 05:04
Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Нежные кабачковые блинчики на молоке получаются тонкими, ароматными и очень мягкими. Это быстрый вариант завтрака, который легко сочетается со сметаной, творогом или солеными начинками.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (около 300 г);
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 500 мл;
- мука — 280 г;
- укроп — 15 г;
- петрушка — 15 г;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на мелкой терке, слегка отжать лишнюю жидкость и смешать с яйцами, солью и половиной молока. Хорошо перемешать до однородности.
- Добавить мелко нарезанную зелень и всыпать муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Влить оставшееся молоко и довести тесто до консистенции жидких блинов.
- Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и жарить блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавать горячими с любимыми добавками.
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