Блинчики из кабачков на молоке: рецепт быстрого завтрака за 10 минут

Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Нежные кабачковые блинчики на молоке получаются тонкими, ароматными и очень мягкими. Это быстрый вариант завтрака, который легко сочетается со сметаной, творогом или солеными начинками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (около 300 г);

яйца — 3 шт.;

молоко — 500 мл;

мука — 280 г;

укроп — 15 г;

петрушка — 15 г;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Кабачковые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на мелкой терке, слегка отжать лишнюю жидкость и смешать с яйцами, солью и половиной молока. Хорошо перемешать до однородности. Добавить мелко нарезанную зелень и всыпать муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Влить оставшееся молоко и довести тесто до консистенции жидких блинов. Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и жарить блины с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать горячими с любимыми добавками.

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