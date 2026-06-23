Быстрая творожная запеканка на сковороде: завтрак из кефира и яиц

Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий и быстрый завтрак, который готовится прямо на сковороде из доступных продуктов. Сочетание кефира, яиц и творога придает блюду нежную текстуру и мягкий вкус, который нравится даже тем, кто обычно не любит творожные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

творог — 150 г;

кефир или питьевой йогурт — 300 мл;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — для смазывания сковороды.

Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйцо с солью, сахаром и куркумой до однородной массы. Добавить творог и тщательно размять до получения более гладкой массы. Влить кефир или йогурт и перемешать. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в жидкую основу и замесить тесто без комочков. Дать тесту отдохнуть несколько минут. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и вылить тесто. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до уплотнения и появления румяной корочки на нижней стороне. Осторожно перевернуть с помощью тарелки и допечь с другой стороны под крышкой до золотистой корочки.

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