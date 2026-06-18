Блины за 10 минут: понадобится 250 г кабачков и 250 мл молока

Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется готовить из них как можно больше вкусных и простых блюд. Эти кабачковые блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными благодаря сыру и свежей зелени. Они прекрасно подходят для быстрого завтрака, легкого ужина или перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 250 г;

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 50 г;

мука — 100 г;

молоко — 250 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

петрушка — небольшой пучок;

укроп — небольшой пучок;

зеленый лук — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на мелкой терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Яйца взбить с молоком и маслом. Добавить кабачок, натертый сыр и измельченную зелень. Постепенно всыпать муку и перемешать до получения однородного теста. Сковороду слегка смазать маслом и хорошо разогреть. Выливать порции теста и обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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