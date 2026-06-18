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Главная Вкус Блинчики из кабачков на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл молока

Блинчики из кабачков на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл молока

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 05:04
Блины за 10 минут: понадобится 250 г кабачков и 250 мл молока
Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется готовить из них как можно больше вкусных и простых блюд. Эти кабачковые блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными благодаря сыру и свежей зелени. Они прекрасно подходят для быстрого завтрака, легкого ужина или перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • твёрдый сыр — 50 г;
  • мука — 100 г;
  • молоко — 250 мл;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • укроп — небольшой пучок;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт кабачкових млинців
Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на мелкой терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Яйца взбить с молоком и маслом. Добавить кабачок, натертый сыр и измельченную зелень.
  3. Постепенно всыпать муку и перемешать до получения однородного теста.
  4. Сковороду слегка смазать маслом и хорошо разогреть.
  5. Выливать порции теста и обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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