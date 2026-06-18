Блины за 10 минут: понадобится 250 г кабачков и 250 мл молока

Блинчики из кабачков на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл молока
Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 05:04
Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков хочется готовить из них как можно больше вкусных и простых блюд. Эти кабачковые блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными благодаря сыру и свежей зелени. Они прекрасно подходят для быстрого завтрака, легкого ужина или перекуса в течение дня.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- твёрдый сыр — 50 г;
- мука — 100 г;
- молоко — 250 мл;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- петрушка — небольшой пучок;
- укроп — небольшой пучок;
- зеленый лук — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на мелкой терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Яйца взбить с молоком и маслом. Добавить кабачок, натертый сыр и измельченную зелень.
- Постепенно всыпать муку и перемешать до получения однородного теста.
- Сковороду слегка смазать маслом и хорошо разогреть.
- Выливать порции теста и обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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