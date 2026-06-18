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Головна Смак Кабачкові млинці на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл молока

Кабачкові млинці на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 05:04
Млинці за 10 хвилин: знадобиться 250 г кабачків та 250 мл молока
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків хочеться готувати з них якомога більше смачних і простих страв. Ці кабачкові млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними завдяки сиру й свіжій зелені. Вони чудово підходять для швидкого сніданку, легкої вечері або перекусу протягом дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • борошно — 100 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • кріп — невеликий пучок;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт кабачкових млинців
Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на дрібній тертці, злегка посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Яйця збити з молоком та олією. Додати кабачок, натертий сир і подрібнену зелень.
  3. Поступово додати борошно та перемішати до однорідного тіста.
  4. Сковороду злегка змастити олією та добре розігріти.
  5. Виливати порції тіста й обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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