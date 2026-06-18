Млинці за 10 хвилин: знадобиться 250 г кабачків та 250 мл молока

Кабачкові млинці на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл молока
Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 05:04
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків хочеться готувати з них якомога більше смачних і простих страв. Ці кабачкові млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними завдяки сиру й свіжій зелені. Вони чудово підходять для швидкого сніданку, легкої вечері або перекусу протягом дня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 250 г;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- борошно — 100 г;
- молоко — 250 мл.;
- олія — 1 ст. л.;
- петрушка — невеликий пучок;
- кріп — невеликий пучок;
- зелена цибуля — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на дрібній тертці, злегка посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
- Яйця збити з молоком та олією. Додати кабачок, натертий сир і подрібнену зелень.
- Поступово додати борошно та перемішати до однорідного тіста.
- Сковороду злегка змастити олією та добре розігріти.
- Виливати порції тіста й обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
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