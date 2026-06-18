Млинці за 10 хвилин: знадобиться 250 г кабачків та 250 мл молока

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків хочеться готувати з них якомога більше смачних і простих страв. Ці кабачкові млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними завдяки сиру й свіжій зелені. Вони чудово підходять для швидкого сніданку, легкої вечері або перекусу протягом дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 250 г;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 50 г;

борошно — 100 г;

молоко — 250 мл.;

олія — 1 ст. л.;

петрушка — невеликий пучок;

кріп — невеликий пучок;

зелена цибуля — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці, злегка посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину. Яйця збити з молоком та олією. Додати кабачок, натертий сир і подрібнену зелень. Поступово додати борошно та перемішати до однорідного тіста. Сковороду злегка змастити олією та добре розігріти. Виливати порції тіста й обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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