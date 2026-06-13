Кабачкові оладки на сніданок за 10 хвилин: рецепт на літо
Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 05:04
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться швидкого і смачного сніданку без зайвих клопотів, кабачкові оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються з простих інгредієнтів, але виходять напрочуд ніжними та ароматними. Хрустка скоринка і м’яка середина роблять їх улюбленою стравою в сезон кабачків. А легкий соус зі сметани та зелені додає свіжості й завершеності смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (600–700 г);
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 4–5 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана;
- свіжий огірок;
- кріп або інша зелень.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на великій тертці, цибулю — на дрібній.
- Додати яйця, борошно та перець, добре перемішати.
- Розігріти сковороду з олією і лише тоді додати сіль, щоб кабачки не пустили зайвий сік.
- Перемішати масу ще раз і викладати ложкою на сковорідку.
- Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
- Готові оладки викласти на паперовий рушник.
- Для соусу змішати сметану з натертим огірком і подрібненою зеленню. Подавати оладки гарячими.
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