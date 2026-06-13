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Головна Смак Кабачкові оладки на сніданок за 10 хвилин: рецепт на літо

Кабачкові оладки на сніданок за 10 хвилин: рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 05:04
Кабачкові оладки на сніданок за 10 хвилин: рецепт на літо
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться швидкого і смачного сніданку без зайвих клопотів, кабачкові оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються з простих інгредієнтів, але виходять напрочуд ніжними та ароматними. Хрустка скоринка і м’яка середина роблять їх улюбленою стравою в сезон кабачків. А легкий соус зі сметани та зелені додає свіжості й завершеності смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (600–700 г);
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана;
  • свіжий огірок;
  • кріп або інша зелень.
рецепт оладок з кабачків
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на великій тертці, цибулю — на дрібній.
  2. Додати яйця, борошно та перець, добре перемішати.
  3. Розігріти сковороду з олією і лише тоді додати сіль, щоб кабачки не пустили зайвий сік.
  4. Перемішати масу ще раз і викладати ложкою на сковорідку.
  5. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
  6. Готові оладки викласти на паперовий рушник.
  7. Для соусу змішати сметану з натертим огірком і подрібненою зеленню. Подавати оладки гарячими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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