Кабачкові оладки на сніданок за 10 хвилин: рецепт на літо

Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться швидкого і смачного сніданку без зайвих клопотів, кабачкові оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються з простих інгредієнтів, але виходять напрочуд ніжними та ароматними. Хрустка скоринка і м’яка середина роблять їх улюбленою стравою в сезон кабачків. А легкий соус зі сметани та зелені додає свіжості й завершеності смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (600–700 г);

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 4–5 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана;

свіжий огірок;

кріп або інша зелень.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, цибулю — на дрібній. Додати яйця, борошно та перець, добре перемішати. Розігріти сковороду з олією і лише тоді додати сіль, щоб кабачки не пустили зайвий сік. Перемішати масу ще раз і викладати ложкою на сковорідку. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Готові оладки викласти на паперовий рушник. Для соусу змішати сметану з натертим огірком і подрібненою зеленню. Подавати оладки гарячими.

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