Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут: рецепт на лето

Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних хлопот, кабачковые оладьи становятся настоящим спасением. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются удивительно нежными и ароматными. Хрустящая корочка и мягкая середина делают их любимым блюдом в сезон кабачков. А легкий соус из сметаны и зелени придает свежести и завершенности вкусу.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (600–700 г);

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 4–5 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана;

свежий огурец;

укроп или другая зелень.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, лук — на мелкой. Добавить яйца, муку и перец, хорошо перемешать. Разогреть сковороду с маслом и только тогда добавить соль, чтобы кабачки не пустили лишний сок. Перемешать массу еще раз и выкладывать ложкой на сковороду. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце. Для соуса смешать сметану с натертым огурцом и измельченной зеленью. Подавать оладьи горячими.

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