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Главная Вкус Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут: рецепт на лето

Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут: рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 05:04
Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут: рецепт на лето
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних хлопот, кабачковые оладьи становятся настоящим спасением. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются удивительно нежными и ароматными. Хрустящая корочка и мягкая середина делают их любимым блюдом в сезон кабачков. А легкий соус из сметаны и зелени придает свежести и завершенности вкусу.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (600–700 г);
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 4–5 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана;
  • свежий огурец;
  • укроп или другая зелень.
рецепт оладок з кабачків
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, лук — на мелкой.
  2. Добавить яйца, муку и перец, хорошо перемешать.
  3. Разогреть сковороду с маслом и только тогда добавить соль, чтобы кабачки не пустили лишний сок.
  4. Перемешать массу еще раз и выкладывать ложкой на сковороду.
  5. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце.
  7. Для соуса смешать сметану с натертым огурцом и измельченной зеленью. Подавать оладьи горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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