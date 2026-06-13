Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут: рецепт на лето
Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 05:04
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних хлопот, кабачковые оладьи становятся настоящим спасением. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются удивительно нежными и ароматными. Хрустящая корочка и мягкая середина делают их любимым блюдом в сезон кабачков. А легкий соус из сметаны и зелени придает свежести и завершенности вкусу.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (600–700 г);
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 4–5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана;
- свежий огурец;
- укроп или другая зелень.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, лук — на мелкой.
- Добавить яйца, муку и перец, хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с маслом и только тогда добавить соль, чтобы кабачки не пустили лишний сок.
- Перемешать массу еще раз и выкладывать ложкой на сковороду.
- Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце.
- Для соуса смешать сметану с натертым огурцом и измельченной зеленью. Подавать оладьи горячими.
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