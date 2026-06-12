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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся творог и яблоки

Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся творог и яблоки

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 05:04
Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся творог и яблоки
Оладьи с яблоками и творогом. Фото: gospodynka.com.ua

Обычные оладьи легко превратить в настоящее домашнее лакомство, если добавить в них творог и яблоки. Такой завтрак получается сытным, ароматным и нравится даже тем, кто не слишком любит творог. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет нежной текстурой и сочной начинкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • кефир — 50 г;
  • мука — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • ваниль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок з яблуками
Оладьи с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. Добавить творог, ваниль и кефир, перемешать до однородности.
  3. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его на 10 минут.
  4. Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и по желанию смешать с лимонным соком и сахаром.
  5. Тесто раскатать в тонкий пласт, равномерно распределить яблоки и свернуть рулетом.
  6. Нарезать кусочками толщиной около 1 см.
  7. Обжарить заготовки на сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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