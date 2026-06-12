Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся творог и яблоки

Оладьи с яблоками и творогом. Фото: gospodynka.com.ua

Обычные оладьи легко превратить в настоящее домашнее лакомство, если добавить в них творог и яблоки. Такой завтрак получается сытным, ароматным и нравится даже тем, кто не слишком любит творог. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет нежной текстурой и сочной начинкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

соль — 0,5 ч. л.;

кефир — 50 г;

мука — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

цедра лимона — по вкусу;

ваниль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавить творог, ваниль и кефир, перемешать до однородности. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его на 10 минут. Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и по желанию смешать с лимонным соком и сахаром. Тесто раскатать в тонкий пласт, равномерно распределить яблоки и свернуть рулетом. Нарезать кусочками толщиной около 1 см. Обжарить заготовки на сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

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