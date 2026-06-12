Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся творог и яблоки
Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 05:04
Оладьи с яблоками и творогом. Фото: gospodynka.com.ua
Обычные оладьи легко превратить в настоящее домашнее лакомство, если добавить в них творог и яблоки. Такой завтрак получается сытным, ароматным и нравится даже тем, кто не слишком любит творог. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет нежной текстурой и сочной начинкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- кефир — 50 г;
- мука — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.;
- цедра лимона — по вкусу;
- ваниль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с сахаром, солью и лимонной цедрой.
- Добавить творог, ваниль и кефир, перемешать до однородности.
- Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его на 10 минут.
- Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и по желанию смешать с лимонным соком и сахаром.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, равномерно распределить яблоки и свернуть рулетом.
- Нарезать кусочками толщиной около 1 см.
- Обжарить заготовки на сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.
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