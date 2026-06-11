Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза: рецепт

Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза
Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 05:04
Оладьи на кефире. Фото: smachnenke.com.ua
Даже без яиц можно приготовить идеально пышные и воздушные оладьи. Главный секрет этого рецепта — правильная консистенция теста и небольшой перерыв перед жаркой. Такие оладьи прекрасно подойдут для завтрака, перекуса или легкого ужина и обязательно понравятся всей семье.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 600 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300–350 г;
- зелень — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и замесить густое тесто.
- Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать. Оставить тесто на 20 минут.
- На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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