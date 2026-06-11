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Главная Вкус Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза

Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 05:04
Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза: рецепт
Оладьи на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Даже без яиц можно приготовить идеально пышные и воздушные оладьи. Главный секрет этого рецепта — правильная консистенция теста и небольшой перерыв перед жаркой. Такие оладьи прекрасно подойдут для завтрака, перекуса или легкого ужина и обязательно понравятся всей семье.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 600 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300–350 г;
  • зелень — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок на кефірі без яєць
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и замесить густое тесто.
  2. Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать. Оставить тесто на 20 минут.
  3. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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