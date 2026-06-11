Пушистые оладьи на кефире без яиц, которые получаются с первого раза: рецепт

Оладьи на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Даже без яиц можно приготовить идеально пышные и воздушные оладьи. Главный секрет этого рецепта — правильная консистенция теста и небольшой перерыв перед жаркой. Такие оладьи прекрасно подойдут для завтрака, перекуса или легкого ужина и обязательно понравятся всей семье.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 600 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300–350 г;

зелень — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и замесить густое тесто. Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать. Оставить тесто на 20 минут. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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