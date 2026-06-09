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Главная Вкус Блины "Минутка" за 10 минут: понадобится 1 горсть сыра и зелень

Блины "Минутка" за 10 минут: понадобится 1 горсть сыра и зелень

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 05:04
Блины Минутка за 10 минут на завтрак: понадобится 1 горсть творога и зелень
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины действительно готовятся за минуты. Нежные, сырные, с ароматной зеленью и аппетитной корочкой — идеальный вариант для быстрого и сытного завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 г;
  • творог — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 160 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.
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Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог измельчить до однородности, добавить кефир и яйца. Всыпать соду, соль и хорошо перемешать.
  2. Постепенно добавить муку, замешивая тесто без комочков.
  3. Добавить натертый твердый сыр, измельченный зеленый лук и немного масла, перемешать.
  4. Жарить блины на разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, по несколько минут с каждой стороны до румяности.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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