Блины Минутка за 10 минут на завтрак: понадобится 1 горсть творога и зелень

Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины действительно готовятся за минуты. Нежные, сырные, с ароматной зеленью и аппетитной корочкой — идеальный вариант для быстрого и сытного завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 г;

творог — 180 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 160 г;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог измельчить до однородности, добавить кефир и яйца. Всыпать соду, соль и хорошо перемешать. Постепенно добавить муку, замешивая тесто без комочков. Добавить натертый твердый сыр, измельченный зеленый лук и немного масла, перемешать. Жарить блины на разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, по несколько минут с каждой стороны до румяности.

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