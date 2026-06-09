Блины Минутка за 10 минут на завтрак: понадобится 1 горсть творога и зелень

Блины "Минутка" за 10 минут: понадобится 1 горсть сыра и зелень
Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 05:04
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua
Эти блины действительно готовятся за минуты. Нежные, сырные, с ароматной зеленью и аппетитной корочкой — идеальный вариант для быстрого и сытного завтрака.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 г;
- творог — 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 160 г;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог измельчить до однородности, добавить кефир и яйца. Всыпать соду, соль и хорошо перемешать.
- Постепенно добавить муку, замешивая тесто без комочков.
- Добавить натертый твердый сыр, измельченный зеленый лук и немного масла, перемешать.
- Жарить блины на разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, по несколько минут с каждой стороны до румяности.
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