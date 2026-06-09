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Головна Смак Млинці "Хвилинка" за 10 хвилин: знадобиться 1 жменя сиру та зелень

Млинці "Хвилинка" за 10 хвилин: знадобиться 1 жменя сиру та зелень

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 05:04
Млинці Хвилинка за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 жменя сиру та зелень
Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці справді готуються за хвилини. Ніжні, сирні, з ароматною зеленню та апетитною скоринкою — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 г;
  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 160 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт млинців на сніданок
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сир подрібнити до однорідності, додати кефір і яйця. Всипати соду, сіль і добре перемішати.
  2. Поступово ввести борошно, замішуючи тісто без грудочок.
  3. Додати натертий твердий сир, подрібнену зелену цибулю і трохи олії, перемішати.
  4. Смажити млинці на розігрітій сковороді, злегка змащеній олією, по кілька хвилин з кожного боку до рум’яності.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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