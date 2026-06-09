Млинці Хвилинка за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 жменя сиру та зелень

Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці справді готуються за хвилини. Ніжні, сирні, з ароматною зеленню та апетитною скоринкою — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 г;

кисломолочний сир — 180 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 160 г;

твердий сир — 100 г;

зелена цибуля — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сир подрібнити до однорідності, додати кефір і яйця. Всипати соду, сіль і добре перемішати. Поступово ввести борошно, замішуючи тісто без грудочок. Додати натертий твердий сир, подрібнену зелену цибулю і трохи олії, перемішати. Смажити млинці на розігрітій сковороді, злегка змащеній олією, по кілька хвилин з кожного боку до рум’яності.

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