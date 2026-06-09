Млинці Хвилинка за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 жменя сиру та зелень

Млинці "Хвилинка" за 10 хвилин: знадобиться 1 жменя сиру та зелень
Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 05:04
Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Ці млинці справді готуються за хвилини. Ніжні, сирні, з ароматною зеленню та апетитною скоринкою — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 г;
- кисломолочний сир — 180 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 160 г;
- твердий сир — 100 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сир подрібнити до однорідності, додати кефір і яйця. Всипати соду, сіль і добре перемішати.
- Поступово ввести борошно, замішуючи тісто без грудочок.
- Додати натертий твердий сир, подрібнену зелену цибулю і трохи олії, перемішати.
- Смажити млинці на розігрітій сковороді, злегка змащеній олією, по кілька хвилин з кожного боку до рум’яності.
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