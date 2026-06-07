Якщо є картопля та яйця спробуйте це обов'язково: рецепт на сніданок
Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 05:04
Страва на сніданок. Фото: кадр з відео
З простих інгредієнтів можна приготувати справжню смакоту для сніданку. Картопляні кошички з яєчною начинкою виходять ніжними всередині, з рум’яною скоринкою та насиченим смаком. Це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на щось особливе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля відварена в мундирі — 2 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- твердий сир — 120–150 г;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- шпинат — жменя;
- бекон — 2 скибки;
- олія — для форми.
Спосіб приготування
- Одне яйце змішати з сіллю та перцем. Додати натерту картоплю та частину твердого сиру, перемішати.
- Форми для мафінів змастити олією, викласти картопляну масу та сформувати кошички. Запікати до легкої рум’яності.
- Окремо змішати решту яєць із зеленою цибулею, шпинатом і сиром. Додати трохи солі та перемішати.
- У запечені кошички викласти начинку, зверху додати подрібнений бекон і повернути в духовку до готовності.
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