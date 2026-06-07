Якщо є картопля та яйця спробуйте це обов'язково: рецепт на сніданок

Страва на сніданок. Фото: кадр з відео

З простих інгредієнтів можна приготувати справжню смакоту для сніданку. Картопляні кошички з яєчною начинкою виходять ніжними всередині, з рум’яною скоринкою та насиченим смаком. Це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на щось особливе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля відварена в мундирі — 2 шт.;

яйця — 5 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

твердий сир — 120–150 г;

зелена цибуля — невеликий пучок;

шпинат — жменя;

бекон — 2 скибки;

олія — для форми.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Одне яйце змішати з сіллю та перцем. Додати натерту картоплю та частину твердого сиру, перемішати. Форми для мафінів змастити олією, викласти картопляну масу та сформувати кошички. Запікати до легкої рум’яності. Окремо змішати решту яєць із зеленою цибулею, шпинатом і сиром. Додати трохи солі та перемішати. У запечені кошички викласти начинку, зверху додати подрібнений бекон і повернути в духовку до готовності.

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