Секрет пишних оладок, які ніколи не опадають: рецепт на сніданок

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Мрія кожного — оладки, які залишаються пухкими навіть після охолодження. Для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи складні прийоми. Достатньо знати один важливий секрет приготування тіста, і сніданок вийде ідеальним. Такі оладки виходять м’якими, повітряними та дуже апетитними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір 3,2% — 500 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1–2 ст. л.;

сіль — 0,3 ч. л.;

борошно — 400 г;

сода — 0,4 ч. л.;

олія — для смаження.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю. Поступово додати борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й добре перемішати. Залишити тісто на 20 хвилин за кімнатної температури. Після відпочинку його більше не перемішувати — саме в цьому полягає головний секрет пишних оладок. Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажити під кришкою на повільному вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

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