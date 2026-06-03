Секрет пишних оладок, які ніколи не опадають: рецепт на сніданок
Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 05:04
Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Мрія кожного — оладки, які залишаються пухкими навіть після охолодження. Для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи складні прийоми. Достатньо знати один важливий секрет приготування тіста, і сніданок вийде ідеальним. Такі оладки виходять м’якими, повітряними та дуже апетитними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір 3,2% — 500 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1–2 ст. л.;
- сіль — 0,3 ч. л.;
- борошно — 400 г;
- сода — 0,4 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю.
- Поступово додати борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й добре перемішати.
- Залишити тісто на 20 хвилин за кімнатної температури. Після відпочинку його більше не перемішувати — саме в цьому полягає головний секрет пишних оладок.
- Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії.
- Смажити під кришкою на повільному вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Читайте також:
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Реклама