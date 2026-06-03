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Головна Смак Секрет пишних оладок, які ніколи не опадають: рецепт на сніданок

Секрет пишних оладок, які ніколи не опадають: рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 05:04
Секрет пишних оладок, які ніколи не опадають: рецепт на сніданок
Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Мрія кожного — оладки, які залишаються пухкими навіть після охолодження. Для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи складні прийоми. Достатньо знати один важливий секрет приготування тіста, і сніданок вийде ідеальним. Такі оладки виходять м’якими, повітряними та дуже апетитними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір 3,2% — 500 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • сіль — 0,3 ч. л.;
  • борошно — 400 г;
  • сода — 0,4 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт пишних оладок на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю.
  2. Поступово додати борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й добре перемішати.
  3. Залишити тісто на 20 хвилин за кімнатної температури. Після відпочинку його більше не перемішувати — саме в цьому полягає головний секрет пишних оладок.
  4. Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії.
  5. Смажити під кришкою на повільному вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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