Секрет пышных оладий, которые никогда не опадают: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 05:04
Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Мечта каждого — оладьи, которые остаются пышными даже после остывания. Для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные приемы. Достаточно знать один важный секрет приготовления теста, и завтрак получится идеальным. Такие оладьи получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир 3,2% — 500 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- соль — 0,3 ч. л.;
- мука — 400 г;
- сода — 0,4 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Теплый кефир смешать с яйцом, сахаром и солью.
- Постепенно добавить муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и хорошо перемешать.
- Оставить тесто на 20 минут при комнатной температуре. После отдыха его больше не перемешивать — именно в этом заключается главный секрет пышных оладий.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с небольшим количеством масла.
- Жарить под крышкой на медленном огне до румяной корочки с обеих сторон.
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