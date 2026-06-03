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Главная Вкус Секрет пышных оладий, которые никогда не опадают: рецепт на завтрак

Секрет пышных оладий, которые никогда не опадают: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 05:04
Секрет пышных оладий, которые никогда не опадают: рецепт на завтрак
Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Мечта каждого — оладьи, которые остаются пышными даже после остывания. Для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные приемы. Достаточно знать один важный секрет приготовления теста, и завтрак получится идеальным. Такие оладьи получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир 3,2% — 500 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1-2 ст. л.;
  • соль — 0,3 ч. л.;
  • мука — 400 г;
  • сода — 0,4 ч. л.;
  • масло — для жарки.
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Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Теплый кефир смешать с яйцом, сахаром и солью.
  2. Постепенно добавить муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и хорошо перемешать.
  3. Оставить тесто на 20 минут при комнатной температуре. После отдыха его больше не перемешивать — именно в этом заключается главный секрет пышных оладий.
  4. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с небольшим количеством масла.
  5. Жарить под крышкой на медленном огне до румяной корочки с обеих сторон.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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