Секрет пышных оладий, которые никогда не опадают: рецепт на завтрак

Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Мечта каждого — оладьи, которые остаются пышными даже после остывания. Для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные приемы. Достаточно знать один важный секрет приготовления теста, и завтрак получится идеальным. Такие оладьи получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир 3,2% — 500 мл.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1-2 ст. л.;

соль — 0,3 ч. л.;

мука — 400 г;

сода — 0,4 ч. л.;

масло — для жарки.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Теплый кефир смешать с яйцом, сахаром и солью. Постепенно добавить муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и хорошо перемешать. Оставить тесто на 20 минут при комнатной температуре. После отдыха его больше не перемешивать — именно в этом заключается главный секрет пышных оладий. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Жарить под крышкой на медленном огне до румяной корочки с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.