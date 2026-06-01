Не оладьи и не пирожки за 15 минут: рецепт на завтрак

Не оладьи и не пирожки за 15 минут: рецепт на завтрак

Дата публикации 1 июня 2026 05:04
Не оладьи и не пирожки за 15 минут: рецепт на завтрак
Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Это простой завтрак, который готовится из доступных продуктов и всегда получается нежным и сытным. Пышное тесто на кефире в сочетании с яйцом и зеленым луком дает мягкую текстуру и насыщенный вкус. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и вкусное.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 350 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • яйца отварные — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • масло — для жарки.
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кефир смешать с водой и слегка подогреть до теплого состояния.
  2. В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром, влить кефирную смесь и постепенно добавить просеянную муку.
  3. Замесить густое тесто, добавить соду и масло, перемешать до легкой пышности.
  4. Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить и добавить в тесто.
  5. Осторожно перемешать, не вымешивая повторно, чтобы сохранить воздушную структуру.
  6. На разогретой сковороде с маслом выкладывать ложкой небольшие порции теста.
  7. Жарить на слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
