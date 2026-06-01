Не оладьи и не пирожки за 15 минут: рецепт на завтрак
Дата публикации 1 июня 2026 05:04
Жареные оладьи.
Это простой завтрак, который готовится из доступных продуктов и всегда получается нежным и сытным. Пышное тесто на кефире в сочетании с яйцом и зеленым луком дает мягкую текстуру и насыщенный вкус. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и вкусное.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- вода — 50 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 350 г;
- сода — ½ ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- яйца отварные — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кефир смешать с водой и слегка подогреть до теплого состояния.
- В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром, влить кефирную смесь и постепенно добавить просеянную муку.
- Замесить густое тесто, добавить соду и масло, перемешать до легкой пышности.
- Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить и добавить в тесто.
- Осторожно перемешать, не вымешивая повторно, чтобы сохранить воздушную структуру.
- На разогретой сковороде с маслом выкладывать ложкой небольшие порции теста.
- Жарить на слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки.
