Не оладьи и не пирожки за 15 минут: рецепт на завтрак

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Это простой завтрак, который готовится из доступных продуктов и всегда получается нежным и сытным. Пышное тесто на кефире в сочетании с яйцом и зеленым луком дает мягкую текстуру и насыщенный вкус. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и вкусное.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 400 мл.;

вода — 50 мл.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 350 г;

сода — ½ ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

яйца отварные — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

масло — для жарки.

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кефир смешать с водой и слегка подогреть до теплого состояния. В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром, влить кефирную смесь и постепенно добавить просеянную муку. Замесить густое тесто, добавить соду и масло, перемешать до легкой пышности. Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить и добавить в тесто. Осторожно перемешать, не вымешивая повторно, чтобы сохранить воздушную структуру. На разогретой сковороде с маслом выкладывать ложкой небольшие порции теста. Жарить на слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки.

