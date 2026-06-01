Не оладки і не пиріжки за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Дата публікації: 1 червня 2026 05:04
Це простий сніданок, який готується з доступних продуктів і завжди виходить ніжним та ситним. Пухке тісто на кефірі в поєднанні з яйцем і зеленою цибулею дає м’яку текстуру та насичений смак. Такий рецепт виручає, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє й смачне.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл.;
- вода — 50 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 350 г;
- сода — ½ ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- яйця відварені — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кефір змішати з водою та злегка підігріти до теплого стану.
- В окремій мисці збити яйця з сіллю та цукром, влити кефірну суміш і поступово додати просіяне борошно.
- Замісити густе тісто, додати соду та олію, перемішати до легкої пишності.
- Варені яйця дрібно нарізати, зелень подрібнити й додати до тіста.
- Обережно перемішати, не вимішуючи повторно, щоб зберегти повітряну структуру.
- На розігрітій сковороді з олією викладати ложкою невеликі порції тіста.
- Смажити на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
