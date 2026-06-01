Не оладки і не пиріжки за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Не оладки і не пиріжки за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Дата публікації: 1 червня 2026 05:04
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Це простий сніданок, який готується з доступних продуктів і завжди виходить ніжним та ситним. Пухке тісто на кефірі в поєднанні з яйцем і зеленою цибулею дає м’яку текстуру та насичений смак. Такий рецепт виручає, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє й смачне.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кефір — 400 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 350 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • яйця відварені — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • олія — для смаження.
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кефір змішати з водою та злегка підігріти до теплого стану. 
  2. В окремій мисці збити яйця з сіллю та цукром, влити кефірну суміш і поступово додати просіяне борошно. 
  3. Замісити густе тісто, додати соду та олію, перемішати до легкої пишності.
  4. Варені яйця дрібно нарізати, зелень подрібнити й додати до тіста.
  5. Обережно перемішати, не вимішуючи повторно, щоб зберегти повітряну структуру.
  6. На розігрітій сковороді з олією викладати ложкою невеликі порції тіста. 
  7. Смажити на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Юлія Щербак
Юлія Щербак
