Не оладки і не пиріжки за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Смажені оладки.

Це простий сніданок, який готується з доступних продуктів і завжди виходить ніжним та ситним. Пухке тісто на кефірі в поєднанні з яйцем і зеленою цибулею дає м’яку текстуру та насичений смак. Такий рецепт виручає, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє й смачне.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

вода — 50 мл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 350 г;

сода — ½ ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

яйця відварені — 4 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кефір змішати з водою та злегка підігріти до теплого стану. В окремій мисці збити яйця з сіллю та цукром, влити кефірну суміш і поступово додати просіяне борошно. Замісити густе тісто, додати соду та олію, перемішати до легкої пишності. Варені яйця дрібно нарізати, зелень подрібнити й додати до тіста. Обережно перемішати, не вимішуючи повторно, щоб зберегти повітряну структуру. На розігрітій сковороді з олією викладати ложкою невеликі порції тіста. Смажити на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

