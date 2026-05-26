Млинці "Хвилинка" на сніданок: знадобиться 180 г сиру та 500 г кефіра

Дата публікації: 26 травня 2026 05:04
Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Млинці "Хвилинка" — це швидкий і дуже ситний варіант сніданку, який легко готується з простих інгредієнтів. Завдяки поєднанню кефіру та сиру тісто виходить ніжним і повітряним. Додавання твердого сиру та зеленої цибулі робить смак більш насиченим і ароматним. Такі млинці виходять м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 г.;
  • сир кисломолочний — 180 г.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 160 г.;
  • твердий сир — 100 г.;
  • зелена цибуля — 50 г.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком.;
  • олія — для смаження.
Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сир перебити блендером до однорідної текстури та змішати з кефіром кімнатної температури.
  2. Додати яйця, сіль і соду, ретельно перемішати.
  3. Поступово всипати просіяне борошно та замісити тісто без грудочок.
  4. Влити трохи олії, додати натертий твердий сир і подрібнену зелену цибулю, перемішати.
  5. На розігрітій сковороді смажити млинці по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
  6. Готові млинці виходять м’які, з дірочками та ніжною сирною текстурою.

Юлія Щербак - Редактор
