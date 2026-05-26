Млинці "Хвилинка" на сніданок: знадобиться 180 г сиру та 500 г кефіра

Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Млинці "Хвилинка" — це швидкий і дуже ситний варіант сніданку, який легко готується з простих інгредієнтів. Завдяки поєднанню кефіру та сиру тісто виходить ніжним і повітряним. Додавання твердого сиру та зеленої цибулі робить смак більш насиченим і ароматним. Такі млинці виходять м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 г.;

сир кисломолочний — 180 г.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 160 г.;

твердий сир — 100 г.;

зелена цибуля — 50 г.;

сода — 1 ч. л.;

сіль — за смаком.;

олія — для смаження.

Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сир перебити блендером до однорідної текстури та змішати з кефіром кімнатної температури. Додати яйця, сіль і соду, ретельно перемішати. Поступово всипати просіяне борошно та замісити тісто без грудочок. Влити трохи олії, додати натертий твердий сир і подрібнену зелену цибулю, перемішати. На розігрітій сковороді смажити млинці по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Готові млинці виходять м’які, з дірочками та ніжною сирною текстурою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.