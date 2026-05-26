Млинці "Хвилинка" на сніданок: знадобиться 180 г сиру та 500 г кефіра
Дата публікації: 26 травня 2026 05:04
Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Млинці "Хвилинка" — це швидкий і дуже ситний варіант сніданку, який легко готується з простих інгредієнтів. Завдяки поєднанню кефіру та сиру тісто виходить ніжним і повітряним. Додавання твердого сиру та зеленої цибулі робить смак більш насиченим і ароматним. Такі млинці виходять м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 г.;
- сир кисломолочний — 180 г.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 160 г.;
- твердий сир — 100 г.;
- зелена цибуля — 50 г.;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сир перебити блендером до однорідної текстури та змішати з кефіром кімнатної температури.
- Додати яйця, сіль і соду, ретельно перемішати.
- Поступово всипати просіяне борошно та замісити тісто без грудочок.
- Влити трохи олії, додати натертий твердий сир і подрібнену зелену цибулю, перемішати.
- На розігрітій сковороді смажити млинці по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
- Готові млинці виходять м’які, з дірочками та ніжною сирною текстурою.
