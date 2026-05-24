Головна Смак Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 яйце та 1 склянка кефіра

Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 яйце та 1 склянка кефіра

Дата публікації: 24 травня 2026 03:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — справжній порятунок, коли хочеться швидкого та смачного сніданку без зайвих зусиль. Вони виходять ніжні всередині, з апетитною рум’яною скоринкою та насиченим ароматом спецій, сиру й ковбаси. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 250 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 0,5 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 6 ст. л.;
  • ковбаса — 100 г.;
  • твердий сир — 100 г.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.;
  • олія — 2 ст. л.
Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати яйце, кефір, сіль і спеції. Додати соду та поступово всипати борошно, замісити тісто середньої густоти.
  2. Ковбасу нарізати кубиками, сир натерти, зелень дрібно посікти. Додати начинку до тіста та добре перемішати.
  3. На розігрітій сковороді з олією викладати тісто ложкою.
  4. Смажити оладки з двох боків до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
