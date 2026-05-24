Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 яйце та 1 склянка кефіра

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — справжній порятунок, коли хочеться швидкого та смачного сніданку без зайвих зусиль. Вони виходять ніжні всередині, з апетитною рум’яною скоринкою та насиченим ароматом спецій, сиру й ковбаси.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

кефір — 250 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 6 ст. л.;

ковбаса — 100 г.;

твердий сир — 100 г.;

зелена цибуля — 1 пучок.;

олія — 2 ст. л.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, кефір, сіль і спеції. Додати соду та поступово всипати борошно, замісити тісто середньої густоти. Ковбасу нарізати кубиками, сир натерти, зелень дрібно посікти. Додати начинку до тіста та добре перемішати. На розігрітій сковороді з олією викладати тісто ложкою. Смажити оладки з двох боків до рум’яної скоринки.

