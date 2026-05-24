Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 яйце та 1 склянка кефіра
Дата публікації: 24 травня 2026 03:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ці оладки — справжній порятунок, коли хочеться швидкого та смачного сніданку без зайвих зусиль. Вони виходять ніжні всередині, з апетитною рум’яною скоринкою та насиченим ароматом спецій, сиру й ковбаси.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 250 мл.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 6 ст. л.;
- ковбаса — 100 г.;
- твердий сир — 100 г.;
- зелена цибуля — 1 пучок.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- У мисці змішати яйце, кефір, сіль і спеції. Додати соду та поступово всипати борошно, замісити тісто середньої густоти.
- Ковбасу нарізати кубиками, сир натерти, зелень дрібно посікти. Додати начинку до тіста та добре перемішати.
- На розігрітій сковороді з олією викладати тісто ложкою.
- Смажити оладки з двох боків до рум’яної скоринки.
