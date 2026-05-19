Пухкі оладки на кефірі без яєць на сніданок: виходять з першого разу

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки легко виходять навіть у тих, хто рідко працює з тістом і постійно переживає, що вони не піднімуться. Завдяки кефіру та простому способу приготування тісто стає повітряним, а самі оладки — високими, м’якими й дуже ніжними всередині. Вони чудово тримають форму, мають апетитну золотисту скоринку та приємний домашній аромат.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 600 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300–350 г.;

зелень — за смаком.;

олія — для смаження.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У кефір додати сіль і цукор, після чого поступово всипати просіяне борошно та перемішати до густої консистенції. Додати соду і дрібно нарізану зелень, ще раз акуратно перемішати. Залишити тісто приблизно на 20 хвилин, не перемішуючи повторно. На добре розігрітій пательні розігріти олію, викладати тісто ложкою та обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

