Головна Смак Пухкі оладки на кефірі без яєць на сніданок: виходять з першого разу

Пухкі оладки на кефірі без яєць на сніданок: виходять з першого разу

Дата публікації: 19 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки легко виходять навіть у тих, хто рідко працює з тістом і постійно переживає, що вони не піднімуться. Завдяки кефіру та простому способу приготування тісто стає повітряним, а самі оладки — високими, м’якими й дуже ніжними всередині. Вони чудово тримають форму, мають апетитну золотисту скоринку та приємний домашній аромат. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 600 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300–350 г.;
  • зелень — за смаком.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У кефір додати сіль і цукор, після чого поступово всипати просіяне борошно та перемішати до густої консистенції.
  2. Додати соду і дрібно нарізану зелень, ще раз акуратно перемішати.
  3. Залишити тісто приблизно на 20 хвилин, не перемішуючи повторно.
  4. На добре розігрітій пательні розігріти олію, викладати тісто ложкою та обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
