Диво-оладки на сніданок за 10 хвилин: ситні та неймовірно смачні

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці незвичайні оладки стануть справжньою знахідкою для швидкого та ситного сніданку. Завдяки поєднанню яєць, рибних консервів і помідорів вони виходять дуже ароматними, ніжними всередині та рум’яними зовні. Готуються буквально за кілька хвилин із простих продуктів, які часто є вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

помідор — 1 шт.;

консервована горбуша або скумбрія — 200 г;

кефір — 150 г;

сіль — ½ ч. л.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Два яйця відварити та нарізати дрібними кубиками. Помідор також нарізати, а рибні консерви розім’яти виделкою. У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто. Додати до тіста рибу, яйця та помідор, добре перемішати. Викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити оладки до золотистої скоринки з обох боків.

