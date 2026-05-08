Диво-оладки на сніданок за 10 хвилин: ситні та неймовірно смачні

Диво-оладки на сніданок за 10 хвилин: ситні та неймовірно смачні

Дата публікації: 8 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці незвичайні оладки стануть справжньою знахідкою для швидкого та ситного сніданку. Завдяки поєднанню яєць, рибних консервів і помідорів вони виходять дуже ароматними, ніжними всередині та рум’яними зовні. Готуються буквально за кілька хвилин із простих продуктів, які часто є вдома. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • консервована горбуша або скумбрія — 200 г;
  • кефір — 150 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Два яйця відварити та нарізати дрібними кубиками.
  2. Помідор також нарізати, а рибні консерви розім’яти виделкою.
  3. У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто.
  4. Додати до тіста рибу, яйця та помідор, добре перемішати.
  5. Викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити оладки до золотистої скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
