Диво-оладки на сніданок за 10 хвилин: ситні та неймовірно смачні
Дата публікації: 8 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Ці незвичайні оладки стануть справжньою знахідкою для швидкого та ситного сніданку. Завдяки поєднанню яєць, рибних консервів і помідорів вони виходять дуже ароматними, ніжними всередині та рум’яними зовні. Готуються буквально за кілька хвилин із простих продуктів, які часто є вдома.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- консервована горбуша або скумбрія — 200 г;
- кефір — 150 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Два яйця відварити та нарізати дрібними кубиками.
- Помідор також нарізати, а рибні консерви розім’яти виделкою.
- У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто.
- Додати до тіста рибу, яйця та помідор, добре перемішати.
- Викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити оладки до золотистої скоринки з обох боків.
