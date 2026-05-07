Гарячі бутерброди на сніданок за 4 хвилини: швидкий рецепт

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного — цей рецепт рятує. Просте поєднання сиру, яєць і хліба перетворюється на ароматний сніданок із хрусткою скоринкою. Ідеальний варіант для швидкого початку дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хліб — 8 скибочок;

сир — 120 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати зі сметаною, сіллю та перцем до однорідності. Додати дрібно нарізану цибулю і натертий сир, перемішати. Отриману масу викласти на скибочки хліба і рівномірно розподілити. Викласти бутерброди на розігріту сковороду начинкою вниз і смажити 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Перевернути і підрум’янити з іншого боку.

