Головна Смак Гарячі бутерброди на сніданок за 4 хвилини: швидкий рецепт

Дата публікації: 7 травня 2026 05:04
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного — цей рецепт рятує. Просте поєднання сиру, яєць і хліба перетворюється на ароматний сніданок із хрусткою скоринкою. Ідеальний варіант для швидкого початку дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хліб — 8 скибочок;
  • сир — 120 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — для смаження.
Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати зі сметаною, сіллю та перцем до однорідності.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю і натертий сир, перемішати.
  3. Отриману масу викласти на скибочки хліба і рівномірно розподілити.
  4. Викласти бутерброди на розігріту сковороду начинкою вниз і смажити 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Перевернути і підрум’янити з іншого боку.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
