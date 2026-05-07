Гарячі бутерброди на сніданок за 4 хвилини: швидкий рецепт
Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 05:04
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного — цей рецепт рятує. Просте поєднання сиру, яєць і хліба перетворюється на ароматний сніданок із хрусткою скоринкою. Ідеальний варіант для швидкого початку дня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хліб — 8 скибочок;
- сир — 120 г;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйця змішати зі сметаною, сіллю та перцем до однорідності.
- Додати дрібно нарізану цибулю і натертий сир, перемішати.
- Отриману масу викласти на скибочки хліба і рівномірно розподілити.
- Викласти бутерброди на розігріту сковороду начинкою вниз і смажити 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Перевернути і підрум’янити з іншого боку.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Читайте також:
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Реклама