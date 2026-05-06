Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок з лаваша, який зникає за 1 хвилину: знадобиться 3 яйця

Сніданок з лаваша, який зникає за 1 хвилину: знадобиться 3 яйця

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 05:04
Сніданок з лаваша за 15 хвилин: хрусткий рулет із сиром і начинкою
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Хрусткий лаваш, тягучий сир і соковита начинка створюють ідеальне поєднання, яке подобається всім. Готується буквально за лічені хвилини, а виглядає як повноцінна гаряча страва. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • лаваш — 200 г;
  • сир — 150–200 г;
  • ковбаса / сосиски / курка — 150 г;
  • зелена цибуля або інша зелень — за смаком;
  • кетчуп — за смаком.

Для заливки:

  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 50–80 мл;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт лаваша з начинкою на сніданок
Рулетики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Лаваш розгорнути, змастити кетчупом і рівномірно посипати тертим сиром.
  2. Додати нарізану ковбасу або інше м’ясо, посипати зеленню та ще раз додати трохи сиру.
  3. Скрутити лаваш у рулет і нарізати порційними шматочками.
  4. Викласти у форму, злегка змащену олією.
  5. Окремо змішати яйця з молоком, сіллю та перцем, після чого залити рулетики.
  6. Випікати при температурі 170°C приблизно 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Читайте також:

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

рецепт ідея для сніданку лаваш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації