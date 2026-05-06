Сніданок з лаваша за 15 хвилин: хрусткий рулет із сиром і начинкою

Сніданок з лаваша, який зникає за 1 хвилину: знадобиться 3 яйця
Дата публікації: 6 травня 2026 05:04
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Хрусткий лаваш, тягучий сир і соковита начинка створюють ідеальне поєднання, яке подобається всім. Готується буквально за лічені хвилини, а виглядає як повноцінна гаряча страва. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу без зайвих клопотів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- лаваш — 200 г;
- сир — 150–200 г;
- ковбаса / сосиски / курка — 150 г;
- зелена цибуля або інша зелень — за смаком;
- кетчуп — за смаком.
Для заливки:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 50–80 мл;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Лаваш розгорнути, змастити кетчупом і рівномірно посипати тертим сиром.
- Додати нарізану ковбасу або інше м’ясо, посипати зеленню та ще раз додати трохи сиру.
- Скрутити лаваш у рулет і нарізати порційними шматочками.
- Викласти у форму, злегка змащену олією.
- Окремо змішати яйця з молоком, сіллю та перцем, після чого залити рулетики.
- Випікати при температурі 170°C приблизно 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.
