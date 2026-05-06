Сніданок з лаваша за 15 хвилин: хрусткий рулет із сиром і начинкою

Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Хрусткий лаваш, тягучий сир і соковита начинка створюють ідеальне поєднання, яке подобається всім. Готується буквально за лічені хвилини, а виглядає як повноцінна гаряча страва. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лаваш — 200 г;

сир — 150–200 г;

ковбаса / сосиски / курка — 150 г;

зелена цибуля або інша зелень — за смаком;

кетчуп — за смаком.

Для заливки:

яйця — 3 шт.;

молоко — 50–80 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Рулетики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Лаваш розгорнути, змастити кетчупом і рівномірно посипати тертим сиром. Додати нарізану ковбасу або інше м’ясо, посипати зеленню та ще раз додати трохи сиру. Скрутити лаваш у рулет і нарізати порційними шматочками. Викласти у форму, злегка змащену олією. Окремо змішати яйця з молоком, сіллю та перцем, після чого залити рулетики. Випікати при температурі 170°C приблизно 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

