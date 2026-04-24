Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру
Дата публікації: 24 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку. Оладки виходять ніжними, повітряними та ароматними, а готуються буквально за кілька хвилин.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир — 200 г;
- кефір — 1 склянка;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- ванілін — щіпка;
- сіль — дрібка;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- яблуко або родзинки — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сир змішати з яйцем і цукром, додати сіль, ванілін і соду. Влити кефір і перемішати до однорідності.
- Поступово додати борошно, щоб тісто стало густим. За бажанням додати яблуко або родзинки.
- Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з олією та смажити з обох боків до рум’яної скоринки.
