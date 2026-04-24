Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку. Оладки виходять ніжними, повітряними та ароматними, а готуються буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир — 200 г;

кефір — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2–3 ст. л.;

ванілін — щіпка;

сіль — дрібка;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 5–6 ст. л.;

яблуко або родзинки — за бажанням;

олія — для смаження.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцем і цукром, додати сіль, ванілін і соду. Влити кефір і перемішати до однорідності. Поступово додати борошно, щоб тісто стало густим. За бажанням додати яблуко або родзинки. Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з олією та смажити з обох боків до рум’яної скоринки.

