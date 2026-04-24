Україна
Головна Смак Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру

Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру

Дата публікації: 24 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку. Оладки виходять ніжними, повітряними та ароматними, а готуються буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир — 200 г;
  • кефір — 1 склянка;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • ванілін — щіпка;
  • сіль — дрібка;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 5–6 ст. л.;
  • яблуко або родзинки — за бажанням;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на сніданок
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сир змішати з яйцем і цукром, додати сіль, ванілін і соду. Влити кефір і перемішати до однорідності.
  2. Поступово додати борошно, щоб тісто стало густим. За бажанням додати яблуко або родзинки.
  3. Викладати тісто ложкою на розігріту сковорідку з олією та смажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
