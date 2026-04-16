Пишні оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки виходять настільки пишними, що більше нагадують ніжні булочки. Готуються швидко, без дріжджів і зайвих клопотів. Ідеальний варіант для теплого домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

борошно — 300 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром і сіллю. Кефір злегка підігріти до 35–40 °C і додати до суміші, перемішати. Додати борошно, замішати тісто, після чого додати соду та ще раз акуратно перемішати. Накрити й залишити на 5 хвилин. На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, не перемішуючи його повторно. Смажити під кришкою на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності. Готові оладки викласти на паперовий рушник.

