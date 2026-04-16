Головна Смак Оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів

Оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів

Дата публікації: 16 квітня 2026 05:04
Пишні оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки виходять настільки пишними, що більше нагадують ніжні булочки. Готуються швидко, без дріжджів і зайвих клопотів. Ідеальний варіант для теплого домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 400 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.
рецепт пишних оладків
Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з цукром і сіллю. Кефір злегка підігріти до 35–40 °C і додати до суміші, перемішати.
  2. Додати борошно, замішати тісто, після чого додати соду та ще раз акуратно перемішати. Накрити й залишити на 5 хвилин.
  3. На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, не перемішуючи його повторно. 
  4. Смажити під кришкою на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності.
  5. Готові оладки викласти на паперовий рушник.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
