Пишні оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів

Оладки, як булочки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт без дріжджів
Дата публікації: 16 квітня 2026 05:04
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua
Ці оладки виходять настільки пишними, що більше нагадують ніжні булочки. Готуються швидко, без дріжджів і зайвих клопотів. Ідеальний варіант для теплого домашнього сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл.;
- борошно — 300 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Яйце змішати з цукром і сіллю. Кефір злегка підігріти до 35–40 °C і додати до суміші, перемішати.
- Додати борошно, замішати тісто, після чого додати соду та ще раз акуратно перемішати. Накрити й залишити на 5 хвилин.
- На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, не перемішуючи його повторно.
- Смажити під кришкою на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності.
- Готові оладки викласти на паперовий рушник.
Реклама