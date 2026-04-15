Не оладки і не сирники: сніданок з яблуками за 10 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок.
Якщо набридли звичайні оладки та сирники, цей варіант стане справжнім відкриттям. Ніжне тісто в поєднанні з карамелізованими яблуками створює ідеальний сніданок без зайвих зусиль. Готується швидко, а смакує як домашній десерт.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 80 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 300 г;
- олія — 3 ст. л. + для смаження.
Для начинки:
- вершкове масло — 20 г;
- яблука — 2–3 шт.;
- цукор — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Яблука очистити, нарізати кубиками й обсмажити на вершковому маслі до м’якості. Додати цукор і готувати ще кілька хвилин, після чого охолодити.
- Кефір змішати з яйцями, цукром, сіллю та содою.
- Додати борошно й перемішати до однорідності, в кінці додати олію.
- На розігріту сковорідку викласти трохи тіста, зверху додати яблучну начинку й накрити ще невеликою кількістю тіста.
- Готувати під кришкою на невеликому вогні до рум’яності, потім перевернути і довести до готовності з іншого боку.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Читайте також:
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама