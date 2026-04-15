Не оладки і не сирники: сніданок з яблуками за 10 хвилин

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо набридли звичайні оладки та сирники, цей варіант стане справжнім відкриттям. Ніжне тісто в поєднанні з карамелізованими яблуками створює ідеальний сніданок без зайвих зусиль. Готується швидко, а смакує як домашній десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

олія — 3 ст. л. + для смаження.

Для начинки:

вершкове масло — 20 г;

яблука — 2–3 шт.;

цукор — 1,5 ст. л.

Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити, нарізати кубиками й обсмажити на вершковому маслі до м’якості. Додати цукор і готувати ще кілька хвилин, після чого охолодити. Кефір змішати з яйцями, цукром, сіллю та содою. Додати борошно й перемішати до однорідності, в кінці додати олію. На розігріту сковорідку викласти трохи тіста, зверху додати яблучну начинку й накрити ще невеликою кількістю тіста. Готувати під кришкою на невеликому вогні до рум’яності, потім перевернути і довести до готовності з іншого боку.

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Читайте також:

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.