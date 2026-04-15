Головна Смак Не оладки і не сирники: сніданок з яблуками за 10 хвилин

Не оладки і не сирники: сніданок з яблуками за 10 хвилин

Дата публікації: 15 квітня 2026 05:04
Не оладки і не сирники: сніданок з яблуками за 10 хвилин
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо набридли звичайні оладки та сирники, цей варіант стане справжнім відкриттям. Ніжне тісто в поєднанні з карамелізованими яблуками створює ідеальний сніданок без зайвих зусиль. Готується швидко, а смакує як домашній десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 250 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г;
  • олія — 3 ст. л. + для смаження.

Для начинки:

  • вершкове масло — 20 г;
  • яблука — 2–3 шт.;
  • цукор — 1,5 ст. л.
рецепт оладків з яблуками
Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, нарізати кубиками й обсмажити на вершковому маслі до м’якості. Додати цукор і готувати ще кілька хвилин, після чого охолодити.
  2. Кефір змішати з яйцями, цукром, сіллю та содою.
  3. Додати борошно й перемішати до однорідності, в кінці додати олію.
  4. На розігріту сковорідку викласти трохи тіста, зверху додати яблучну начинку й накрити ще невеликою кількістю тіста. 
  5. Готувати під кришкою на невеликому вогні до рум’яності, потім перевернути і довести до готовності з іншого боку.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
