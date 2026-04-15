Не оладьи и не сырники: завтрак с яблоками за 10 минут
Дата публикации 15 апреля 2026 05:04
Если надоели обычные оладьи и сырники, этот вариант станет настоящим открытием. Нежное тесто в сочетании с карамелизированными яблоками создает идеальный завтрак без лишних усилий. Готовится быстро, а на вкус как домашний десерт.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 80 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- масло — 3 ст. л. + для жарки.
Для начинки:
- сливочное масло — 20 г;
- яблоки — 2-3 шт.;
- сахар — 1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Яблоки очистить, нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить сахар и готовить еще несколько минут, после чего охладить.
- Кефир смешать с яйцами, сахаром, солью и содой.
- Добавить муку и перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло.
- На разогретую сковородку выложить немного теста, сверху добавить яблочную начинку и накрыть еще небольшим количеством теста.
- Готовить под крышкой на небольшом огне до румяности, затем перевернуть и довести до готовности с другой стороны.
