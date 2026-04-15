Не оладьи и не сырники: завтрак с яблоками за 10 минут

Не оладьи и не сырники: завтрак с яблоками за 10 минут

Дата публикации 15 апреля 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Если надоели обычные оладьи и сырники, этот вариант станет настоящим открытием. Нежное тесто в сочетании с карамелизированными яблоками создает идеальный завтрак без лишних усилий. Готовится быстро, а на вкус как домашний десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • масло — 3 ст. л. + для жарки.

Для начинки:

  • сливочное масло — 20 г;
  • яблоки — 2-3 шт.;
  • сахар — 1,5 ст. л.
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить сахар и готовить еще несколько минут, после чего охладить.
  2. Кефир смешать с яйцами, сахаром, солью и содой.
  3. Добавить муку и перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло.
  4. На разогретую сковородку выложить немного теста, сверху добавить яблочную начинку и накрыть еще небольшим количеством теста.
  5. Готовить под крышкой на небольшом огне до румяности, затем перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Читайте также:

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
