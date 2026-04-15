Не оладьи и не сырники: завтрак с яблоками за 10 минут

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Если надоели обычные оладьи и сырники, этот вариант станет настоящим открытием. Нежное тесто в сочетании с карамелизированными яблоками создает идеальный завтрак без лишних усилий. Готовится быстро, а на вкус как домашний десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

масло — 3 ст. л. + для жарки.

Для начинки:

сливочное масло — 20 г;

яблоки — 2-3 шт.;

сахар — 1,5 ст. л.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить, нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить сахар и готовить еще несколько минут, после чего охладить. Кефир смешать с яйцами, сахаром, солью и содой. Добавить муку и перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло. На разогретую сковородку выложить немного теста, сверху добавить яблочную начинку и накрыть еще небольшим количеством теста. Готовить под крышкой на небольшом огне до румяности, затем перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

Читайте также:

