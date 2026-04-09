Завтрак из яблок за 10 минут: готовится проще чем оладьи

Завтрак из яблок за 10 минут: готовится проще чем оладьи

Дата публикации 9 апреля 2026 23:04
Завтрак из яблок за 10 минут: готовятся проще чем оладьи
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстрого и вкусного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум ингредиентов, простой способ приготовления и уже через несколько минут на столе ароматное блюдо с нежной текстурой. Такой вариант легко заменит классические оладьи и приятно удивит своим вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — 0,5 шт.;
  • яблоки — 6 шт.;
  • коньяк — 50 г;
  • масло — для жарки;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • корица — по вкусу.
рецепт яблучних оладків
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кружочками.
  2. Добавить коньяк и оставить на некоторое время, чтобы они стали более ароматными.
  3. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
  4. Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона, осторожно перемешать до однородности.
  5. Каждый кусочек яблока сначала обвалять в муке, затем окунуть в тесто.
  6. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
