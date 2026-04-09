Завтрак из яблок за 10 минут: готовятся проще чем оладьи

Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстрого и вкусного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум ингредиентов, простой способ приготовления и уже через несколько минут на столе ароматное блюдо с нежной текстурой. Такой вариант легко заменит классические оладьи и приятно удивит своим вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

цедра лимона — 0,5 шт.;

яблоки — 6 шт.;

коньяк — 50 г;

масло — для жарки;

сахарная пудра — по вкусу;

корица — по вкусу.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кружочками. Добавить коньяк и оставить на некоторое время, чтобы они стали более ароматными. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона, осторожно перемешать до однородности. Каждый кусочек яблока сначала обвалять в муке, затем окунуть в тесто. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

