Завтрак из яблок за 10 минут: готовятся проще чем оладьи

Завтрак из яблок за 10 минут: готовится проще чем оладьи
Дата публикации 9 апреля 2026 23:04
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется быстрого и вкусного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум ингредиентов, простой способ приготовления и уже через несколько минут на столе ароматное блюдо с нежной текстурой. Такой вариант легко заменит классические оладьи и приятно удивит своим вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- цедра лимона — 0,5 шт.;
- яблоки — 6 шт.;
- коньяк — 50 г;
- масло — для жарки;
- сахарная пудра — по вкусу;
- корица — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кружочками.
- Добавить коньяк и оставить на некоторое время, чтобы они стали более ароматными.
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона, осторожно перемешать до однородности.
- Каждый кусочек яблока сначала обвалять в муке, затем окунуть в тесто.
- Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
