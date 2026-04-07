Пухлые оладьи как булочки на завтрак за 5 минут: понадобится кефир и 1 яйцо

Домашние оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи получаются настолько воздушными, что напоминают мягкие булочки. Благодаря простому тесту на кефире они готовятся очень быстро и всегда удаются. Идеальный вариант для завтрака, когда хочется чего-то теплого, домашнего и вкусного без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 400 мл.;

мука — 300 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Соединить яйцо с сахаром и солью, добавить теплый кефир, перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, вместе с последней частью добавить соду, замесить густое тесто, которое медленно сползает с ложки. Накрыть тесто и оставить на 5 минут. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, выкладывать тесто ложкой. Готовить под крышкой на слабом огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовность проверить шпажкой — она должна выходить сухой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.