Пухлые оладьи как булочки на завтрак за 5 минут: понадобится кефир и 1 яйцо

Оладьи, как булочки на завтрак за 5 минут: понадобится кефир и 1 яйцо
Дата публикации 7 апреля 2026 05:04
Домашние оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи получаются настолько воздушными, что напоминают мягкие булочки. Благодаря простому тесту на кефире они готовятся очень быстро и всегда удаются. Идеальный вариант для завтрака, когда хочется чего-то теплого, домашнего и вкусного без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- мука — 300 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Соединить яйцо с сахаром и солью, добавить теплый кефир, перемешать до однородности.
- Постепенно добавить муку, вместе с последней частью добавить соду, замесить густое тесто, которое медленно сползает с ложки.
- Накрыть тесто и оставить на 5 минут. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, выкладывать тесто ложкой.
- Готовить под крышкой на слабом огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Готовность проверить шпажкой — она должна выходить сухой.
