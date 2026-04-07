Оладьи, как булочки на завтрак за 5 минут: понадобится кефир и 1 яйцо

Дата публикации 7 апреля 2026 05:04
Пухлые оладьи как булочки на завтрак за 5 минут: понадобится кефир и 1 яйцо
Домашние оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи получаются настолько воздушными, что напоминают мягкие булочки. Благодаря простому тесту на кефире они готовятся очень быстро и всегда удаются. Идеальный вариант для завтрака, когда хочется чего-то теплого, домашнего и вкусного без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.
простий рецепт оладків
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Соединить яйцо с сахаром и солью, добавить теплый кефир, перемешать до однородности.
  2. Постепенно добавить муку, вместе с последней частью добавить соду, замесить густое тесто, которое медленно сползает с ложки.
  3. Накрыть тесто и оставить на 5 минут. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, выкладывать тесто ложкой.
  4. Готовить под крышкой на слабом огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Готовность проверить шпажкой — она должна выходить сухой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
