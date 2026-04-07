Пухкі оладки як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце

Оладки, як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце
Дата публікації: 7 квітня 2026 05:04
Домашні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Ці оладки виходять настільки пухкими, що нагадують м’які булочки. Завдяки простому тісту на кефірі вони готуються дуже швидко і завжди вдаються. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось теплого, домашнього і смачного без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл.;
- борошно — 300 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- З’єднати яйце з цукром і сіллю, додати теплий кефір, перемішати до однорідності.
- Поступово додати борошно, разом із останньою частиною додати соду, замісити густе тісто, яке повільно сповзає з ложки.
- Накрити тісто та залишити на 5 хвилин. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати тісто ложкою.
- Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
- Готовність перевірити шпажкою — вона має виходити сухою.
