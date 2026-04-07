Оладки, як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце

Оладки, як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце

Дата публікації: 7 квітня 2026 05:04
Пухкі оладки як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце
Домашні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки виходять настільки пухкими, що нагадують м’які булочки. Завдяки простому тісту на кефірі вони готуються дуже швидко і завжди вдаються. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось теплого, домашнього і смачного без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 400 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.
простий рецепт оладків
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. З’єднати яйце з цукром і сіллю, додати теплий кефір, перемішати до однорідності. 
  2. Поступово додати борошно, разом із останньою частиною додати соду, замісити густе тісто, яке повільно сповзає з ложки.
  3. Накрити тісто та залишити на 5 хвилин. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати тісто ложкою.
  4. Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
  5. Готовність перевірити шпажкою — вона має виходити сухою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Сніданок рецепт оладки ідея для сніданку тісто
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
