Пухкі оладки як булочки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться кефір та 1 яйце

Домашні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки виходять настільки пухкими, що нагадують м’які булочки. Завдяки простому тісту на кефірі вони готуються дуже швидко і завжди вдаються. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось теплого, домашнього і смачного без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

борошно — 300 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

З’єднати яйце з цукром і сіллю, додати теплий кефір, перемішати до однорідності. Поступово додати борошно, разом із останньою частиною додати соду, замісити густе тісто, яке повільно сповзає з ложки. Накрити тісто та залишити на 5 хвилин. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати тісто ложкою. Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Готовність перевірити шпажкою — вона має виходити сухою.

