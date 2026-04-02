Швидкі диво-оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Швидкі диво-оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Дата публікації: 2 квітня 2026 05:04
Швидкі диво-оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Поєднання яєць, риби та ніжного тіста створює насичений і збалансований смак. Страва готується за лічені хвилини, але виходить дуже ситною. Простий рецепт, який виручить у будь-який день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • риба консервована — 200 г;
  • кефір — 150 г;
  • сіль — 0,5 ч. ложки;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. ложка.
рецепт оладок на сніданок
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Два яйця відварити та нарізати кубиками, помідор також нарізати, рибу розім’яти.
  2. У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати, додати борошно з розпушувачем і замісити тісто.
  3. Додати підготовлені інгредієнти, перемішати до однорідності.
  4. Викладати масу на сковорідку з олією та готувати оладки по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
