Швидкі диво-оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Смажені оладки.

Ці оладки — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Поєднання яєць, риби та ніжного тіста створює насичений і збалансований смак. Страва готується за лічені хвилини, але виходить дуже ситною. Простий рецепт, який виручить у будь-який день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

помідор — 1 шт.;

риба консервована — 200 г;

кефір — 150 г;

сіль — 0,5 ч. ложки;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. ложка.

Спосіб приготування

Два яйця відварити та нарізати кубиками, помідор також нарізати, рибу розім’яти. У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати, додати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Додати підготовлені інгредієнти, перемішати до однорідності. Викладати масу на сковорідку з олією та готувати оладки по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

