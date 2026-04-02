Швидкі диво-оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок
Дата публікації: 2 квітня 2026 05:04
Ці оладки — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Поєднання яєць, риби та ніжного тіста створює насичений і збалансований смак. Страва готується за лічені хвилини, але виходить дуже ситною. Простий рецепт, який виручить у будь-який день.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- риба консервована — 200 г;
- кефір — 150 г;
- сіль — 0,5 ч. ложки;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 ч. ложка.
Спосіб приготування
- Два яйця відварити та нарізати кубиками, помідор також нарізати, рибу розім’яти.
- У кефір додати сіль і одне яйце, перемішати, додати борошно з розпушувачем і замісити тісто.
- Додати підготовлені інгредієнти, перемішати до однорідності.
- Викладати масу на сковорідку з олією та готувати оладки по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
