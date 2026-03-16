Оладки 600 — рецепт пухких та ароматних сніданкових оладок

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Оладки "600" — класичний сніданок, який виходить пухким, ароматним і ніжним всередині. Ідеально підходять для сніданку, подавайте їх теплими з джемом або медом. Рецепт простий і перевірений, гарантує ідеальну консистенцію та золотисту скоринку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір теплий — 400 г;

яйце кімнатної температури — 1 шт.;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

цукор — 1–2 ст. л.;

сода — 1 ч. л. без верху (або з гіркою розпушувача);

борошно — приблизно 320 г;

олія для смаження.

Спосіб приготування

У миску влити теплий кефір, додати яйце, дрібку солі, ванілін, цукор і соду. Просіяти борошно, спочатку всипати половину, ретельно перемішати і оцінити консистенцію тіста. Якщо тісто все ще рідкувате, поступово додати решту борошна. Воно повинно залишатися в’язким і повільно спадати з ложки.

Тісто для оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку трохи змастити олією та добре розігріти на мінімальному вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні оладки. Коли краї підрум’яняться, обережно перевернути на інший бік і обсмажити до золотистої скоринки.

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте теплими з улюбленим джемом, медом або сметаною.

Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Теплі, ароматні та пухкі оладки "600" стануть ідеальним початком дня та подарують гарний настрій усій родині.

