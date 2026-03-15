Найпишніші оладки на кефірі — простий рецепт приготування сніданку

Оладки на кефірі, які ніколи не опадають — рецепт на сніданок
Найпишніші оладки на кефірі — ідеальний варіант швидкого та смачного сніданку. Завдяки простому способу приготування вони виходять високими, м’якими та дуже ніжними всередині. Секрет рецепта — у правильній консистенції тіста та короткому відпочинку перед смаженням. Такі оладки чудово смакують із медом, сметаною або варенням.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- кефір — 300 мл.;
- борошно — 260 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Яйце додати у миску, додати сіль і цукор, після чого перемішати вінчиком до легкої однорідності. Важливо не додавати занадто багато цукру, адже через його надлишок оладки можуть швидко підрум’янюватися зовні і залишатися недостатньо пропеченими всередині.
До яєчної суміші додати теплий кефір і перемішати. Кефір бажано трохи підігріти до теплої температури, оскільки саме теплий кефір у поєднанні із содою допомагає зробити оладки більш пишними.
Поступово додати просіяне борошно та перемішати масу до густої консистенції. Тісто повинно бути досить щільним: воно не повинно швидко стікати з ложки, а має повільно спадати густою масою.
Наприкінці додати соду та обережно перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті. Миску накрити плівкою або рушником і залишити приблизно на 30 хвилин. Після цього тісто не перемішувати, щоб зберегти реакцію між кефіром і содою. На сковорідці розігріти рослинну олію. За допомогою ложки викладати тісто, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до утворення золотистої скоринки.
