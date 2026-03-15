Найпишніші оладки на кефірі — простий рецепт приготування сніданку

Оладки на кефірі. Фото: smakuiemo.com.ua

Найпишніші оладки на кефірі — ідеальний варіант швидкого та смачного сніданку. Завдяки простому способу приготування вони виходять високими, м’якими та дуже ніжними всередині. Секрет рецепта — у правильній консистенції тіста та короткому відпочинку перед смаженням. Такі оладки чудово смакують із медом, сметаною або варенням.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

кефір — 300 мл.;

борошно — 260 г;

сода — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйце додати у миску, додати сіль і цукор, після чого перемішати вінчиком до легкої однорідності. Важливо не додавати занадто багато цукру, адже через його надлишок оладки можуть швидко підрум’янюватися зовні і залишатися недостатньо пропеченими всередині.

Яйця та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

До яєчної суміші додати теплий кефір і перемішати. Кефір бажано трохи підігріти до теплої температури, оскільки саме теплий кефір у поєднанні із содою допомагає зробити оладки більш пишними.

Тісто для оладків. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати просіяне борошно та перемішати масу до густої консистенції. Тісто повинно бути досить щільним: воно не повинно швидко стікати з ложки, а має повільно спадати густою масою.

Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати соду та обережно перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті. Миску накрити плівкою або рушником і залишити приблизно на 30 хвилин. Після цього тісто не перемішувати, щоб зберегти реакцію між кефіром і содою. На сковорідці розігріти рослинну олію. За допомогою ложки викладати тісто, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до утворення золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

