Оладки на кефірі, які ніколи не опадають — рецепт на сніданок

Оладки на кефірі, які ніколи не опадають — рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 05:04
Найпишніші оладки на кефірі — простий рецепт приготування сніданку
Оладки на кефірі. Фото: smakuiemo.com.ua

Найпишніші оладки на кефірі — ідеальний варіант швидкого та смачного сніданку. Завдяки простому способу приготування вони виходять високими, м’якими та дуже ніжними всередині. Секрет рецепта — у правильній консистенції тіста та короткому відпочинку перед смаженням. Такі оладки чудово смакують із медом, сметаною або варенням.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.



Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • кефір — 300 мл.;
  • борошно — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйце додати у миску, додати сіль і цукор, після чого перемішати вінчиком до легкої однорідності. Важливо не додавати занадто багато цукру, адже через його надлишок оладки можуть швидко підрум’янюватися зовні і залишатися недостатньо пропеченими всередині.

пишні оладки на кефірі
Яйця та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

До яєчної суміші додати теплий кефір і перемішати. Кефір бажано трохи підігріти до теплої температури, оскільки саме теплий кефір у поєднанні із содою допомагає зробити оладки більш пишними.

рецепт тіста для оладків
Тісто для оладків. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати просіяне борошно та перемішати масу до густої консистенції. Тісто повинно бути досить щільним: воно не повинно швидко стікати з ложки, а має повільно спадати густою масою.

рецепт пишних оладок
Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати соду та обережно перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті. Миску накрити плівкою або рушником і залишити приблизно на 30 хвилин. Після цього тісто не перемішувати, щоб зберегти реакцію між кефіром і содою. На сковорідці розігріти рослинну олію. За допомогою ложки викладати тісто, формуючи невеликі оладки.  Смажити на середньому вогні приблизно 3–4 хвилини з кожного боку до утворення золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
