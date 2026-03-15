Самые пышные оладьи на кефире — простой рецепт завтрака

Оладьи на кефире. Фото: smakuiemo.com.ua

Самые пышные оладьи на кефире — идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Благодаря простому способу приготовления они получаются высокими, мягкими и очень нежными внутри. Секрет рецепта — в правильной консистенции теста и коротком отдыхе перед жаркой. Такие оладьи прекрасно сочетаются с медом, сметаной или вареньем.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

кефир — 300 мл.;

мука — 260 г;

сода — 0,5 ч. л;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйцо добавить в миску, добавить соль и сахар, после чего перемешать венчиком до легкой однородности. Важно не добавлять слишком много сахара, ведь из-за его избытка оладьи могут быстро подрумяниваться снаружи и оставаться недостаточно пропеченными внутри.

Яйца и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

К яичной смеси добавить теплый кефир и перемешать. Кефир желательно немного подогреть до теплой температуры, поскольку именно теплый кефир в сочетании с содой помогает сделать оладьи более пышными.

Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить просеянную муку и перемешать массу до густой консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным: оно не должно быстро стекать с ложки, а должно медленно спадать густой массой.

Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить соду и осторожно перемешать, чтобы она равномерно распределилась в тесте. Миску накрыть пленкой или полотенцем и оставить примерно на 30 минут. После этого тесто не перемешивать, чтобы сохранить реакцию между кефиром и содой. На сковородке разогреть растительное масло. С помощью ложки выкладывать тесто, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

