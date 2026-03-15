Оладьи на кефире, которые никогда не опадают — рецепт для завтрака

Оладьи на кефире, которые никогда не опадают — рецепт для завтрака

Дата публикации 15 марта 2026 05:04
Самые пышные оладьи на кефире — простой рецепт завтрака
Оладьи на кефире. Фото: smakuiemo.com.ua

Самые пышные оладьи на кефире — идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Благодаря простому способу приготовления они получаются высокими, мягкими и очень нежными внутри. Секрет рецепта — в правильной консистенции теста и коротком отдыхе перед жаркой. Такие оладьи прекрасно сочетаются с медом, сметаной или вареньем.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 300 мл.;
  • мука — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйцо добавить в миску, добавить соль и сахар, после чего перемешать венчиком до легкой однородности. Важно не добавлять слишком много сахара, ведь из-за его избытка оладьи могут быстро подрумяниваться снаружи и оставаться недостаточно пропеченными внутри.

пишні оладки на кефірі
Яйца и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

К яичной смеси добавить теплый кефир и перемешать. Кефир желательно немного подогреть до теплой температуры, поскольку именно теплый кефир в сочетании с содой помогает сделать оладьи более пышными.

рецепт тіста для оладків
Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить просеянную муку и перемешать массу до густой консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным: оно не должно быстро стекать с ложки, а должно медленно спадать густой массой.

рецепт пишних оладок
Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить соду и осторожно перемешать, чтобы она равномерно распределилась в тесте. Миску накрыть пленкой или полотенцем и оставить примерно на 30 минут. После этого тесто не перемешивать, чтобы сохранить реакцию между кефиром и содой. На сковородке разогреть растительное масло. С помощью ложки выкладывать тесто, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
