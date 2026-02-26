Оладьи с яблоками на кефире за 5 минут — быстрый рецепт приготовления с фото

Яблочные оладьи. Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматные оладьи с яблоками — идеальный вариант быстрого завтрака. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, а кусочки яблок делают выпечку нежной и ароматной. Такие оладьи вкуснее всего горячими, только что со сковороды.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 300 мл.;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст. л.;

мука — 200 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

яблоки — 2 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, соль, сахар, яйцо и растительное масло, перемешать вилкой до однородности. Всыпать муку и соду, тщательно перемешать до получения густого теста без комочков.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать мелкими кубиками и добавить в тесто, равномерно перемешать.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка, формируя небольшие оладьи.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подать горячими со сметаной, медом или любимым вареньем.

