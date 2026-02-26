Видео
Главная Вкус Домашние оладьи на завтрак за 5 минут — всего 2 яблока + 1 яйцо

Домашние оладьи на завтрак за 5 минут — всего 2 яблока + 1 яйцо

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 05:04
Оладьи с яблоками на кефире за 5 минут — быстрый рецепт приготовления с фото
Яблочные оладьи. Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматные оладьи с яблоками — идеальный вариант быстрого завтрака. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, а кусочки яблок делают выпечку нежной и ароматной. Такие оладьи вкуснее всего горячими, только что со сковороды.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 300 мл.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • мука — 200 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, соль, сахар, яйцо и растительное масло, перемешать вилкой до однородности. Всыпать муку и соду, тщательно перемешать до получения густого теста без комочков.

рецепт оладок з яблуками
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать мелкими кубиками и добавить в тесто, равномерно перемешать.

домашні оладки на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка, формируя небольшие оладьи.

рецепт яблучних оладок на сніданок
Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подать горячими со сметаной, медом или любимым вареньем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

яблоки рецепт оладьи идея для завтрака панкейки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
