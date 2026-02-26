Оладьи с яблоками на кефире за 5 минут — быстрый рецепт приготовления с фото

Домашние оладьи на завтрак за 5 минут — всего 2 яблока + 1 яйцо
Ароматные оладьи с яблоками — идеальный вариант быстрого завтрака. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, а кусочки яблок делают выпечку нежной и ароматной. Такие оладьи вкуснее всего горячими, только что со сковороды.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 300 мл.;
- соль — щепотка;
- сахар — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- мука — 200 мл.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить кефир, соль, сахар, яйцо и растительное масло, перемешать вилкой до однородности. Всыпать муку и соду, тщательно перемешать до получения густого теста без комочков.
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать мелкими кубиками и добавить в тесто, равномерно перемешать.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка, формируя небольшие оладьи.
Обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подать горячими со сметаной, медом или любимым вареньем.
