Кутабы с брынзой на завтрак — простой азербайджанский рецепт

Кутабы на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкое тесто, соленая брынза и ароматная зелень — кутабы давно стали идеальным вариантом быстрого и сытного завтрака. Это азербайджанское блюдо готовится из минимального набора ингредиентов, но всегда получается необычайно вкусным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 250 мл.;

мука — 500 г;

соль — 0,5 ч. л.;

брынза — 500 г;

зелень — 1 пучок;

сливочное масло — 80 г.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить просеянную муку и соль, влить воду комнатной температуры и замесить мягкое, эластичное тесто. Оно должно хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить отдыхать на 30 минут — за это время оно станет более податливым и будет легко раскатываться.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Брынзу переложить в отдельную миску и тщательно размять вилкой до однородной текстуры. Зелень мелко нарезать, добавить к сыру и аккуратно перемешать, чтобы начинка была равномерной и ароматной.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на небольшие части, сформировать шарики и раскатать каждый в тонкий круглый пласт. На одну половину выложить сырную начинку, накрыть второй половиной теста и плотно защипнуть края. По желанию лишнее тесто по краю можно срезать ножом.

Приготовление кутабов. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить кутабы на хорошо разогретой сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Общее время приготовления на сковороде составляет около 5 минут.

Кутабы на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые кутабы сразу смазать сливочным маслом, чтобы они оставались мягкими и сочными. Подавать горячими — именно так они раскрывают свой вкус лучше всего.

