Вода + мука + брынза — азербайджанские кутабы на завтрак

Дата публикации 12 февраля 2026 05:04
Кутабы с брынзой на завтрак — простой азербайджанский рецепт
Кутабы на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкое тесто, соленая брынза и ароматная зелень — кутабы давно стали идеальным вариантом быстрого и сытного завтрака. Это азербайджанское блюдо готовится из минимального набора ингредиентов, но всегда получается необычайно вкусным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 250 мл.;
  • мука — 500 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • брынза — 500 г;
  • зелень — 1 пучок;
  • сливочное масло — 80 г.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить просеянную муку и соль, влить воду комнатной температуры и замесить мягкое, эластичное тесто. Оно должно хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить отдыхать на 30 минут — за это время оно станет более податливым и будет легко раскатываться.

рецепт тіста для кутабів
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Брынзу переложить в отдельную миску и тщательно размять вилкой до однородной текстуры. Зелень мелко нарезать, добавить к сыру и аккуратно перемешать, чтобы начинка была равномерной и ароматной.

що приготувати на сніданок
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на небольшие части, сформировать шарики и раскатать каждый в тонкий круглый пласт. На одну половину выложить сырную начинку, накрыть второй половиной теста и плотно защипнуть края. По желанию лишнее тесто по краю можно срезать ножом.

простий рецепт кутабів
Приготовление кутабов. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить кутабы на хорошо разогретой сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Общее время приготовления на сковороде составляет около 5 минут.

кутаби з бринзою на сніданок
Кутабы на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые кутабы сразу смазать сливочным маслом, чтобы они оставались мягкими и сочными. Подавать горячими — именно так они раскрывают свой вкус лучше всего.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

хачапури рецепт оладьи идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
