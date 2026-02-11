Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — быстрый завтрак

Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт на завтрак
Нежные хачапури на сковороде готовятся всего за 10 минут. Мягкое тесто из кефира и разрыхлителя, сочная сырная начинка и сливочное масло делают это блюдо ароматным и идеальным для быстрого завтрака.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплый кефир — 200 г;
- мука — 350 г;
- сыр сулугуни — 280 г;
- сливочное масло — 70 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар до однородности. Добавить разрыхлитель и постепенно подмешивать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на несколько минут, чтобы структура стала более податливой.
Сыр натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей, каждую раскатать в тонкий круг. Выложить начинку в центр, края собрать вверх и аккуратно защипать. Легко приплюснуть лепешку, формируя хачапури.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
Жарить хачапури под крышкой до румяной корочки с обеих сторон, следя, чтобы сыр расплавился, а тесто хорошо пропеклось. Готовые хачапури снять со сковороды и смазать сливочным маслом.
