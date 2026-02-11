Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — быстрый завтрак

Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные хачапури на сковороде готовятся всего за 10 минут. Мягкое тесто из кефира и разрыхлителя, сочная сырная начинка и сливочное масло делают это блюдо ароматным и идеальным для быстрого завтрака.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

теплый кефир — 200 г;

мука — 350 г;

сыр сулугуни — 280 г;

сливочное масло — 70 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар до однородности. Добавить разрыхлитель и постепенно подмешивать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на несколько минут, чтобы структура стала более податливой.

Ингредиенты для хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей, каждую раскатать в тонкий круг. Выложить начинку в центр, края собрать вверх и аккуратно защипать. Легко приплюснуть лепешку, формируя хачапури.

Тесто и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить хачапури под крышкой до румяной корочки с обеих сторон, следя, чтобы сыр расплавился, а тесто хорошо пропеклось. Готовые хачапури снять со сковороды и смазать сливочным маслом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась