Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт на завтрак

Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 05:04
Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут — быстрый завтрак
Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные хачапури на сковороде готовятся всего за 10 минут. Мягкое тесто из кефира и разрыхлителя, сочная сырная начинка и сливочное масло делают это блюдо ароматным и идеальным для быстрого завтрака.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • теплый кефир — 200 г;
  • мука — 350 г;
  • сыр сулугуни — 280 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар до однородности. Добавить разрыхлитель и постепенно подмешивать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на несколько минут, чтобы структура стала более податливой.

рецепт хачапурі на сніданок
Ингредиенты для хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей, каждую раскатать в тонкий круг. Выложить начинку в центр, края собрать вверх и аккуратно защипать. Легко приплюснуть лепешку, формируя хачапури.

ліниві хачапурі рецепт
Тесто и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.

рецепт лінивих хачапурі з сулугуні
Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить хачапури под крышкой до румяной корочки с обеих сторон, следя, чтобы сыр расплавился, а тесто хорошо пропеклось. Готовые хачапури снять со сковороды и смазать сливочным маслом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

хачапури рецепт идея для завтрака рецепт завтрака сулугуни
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации