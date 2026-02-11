Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — швидкий сніданок

Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — рецепт на сніданок
Ніжні хачапурі на сковороді готуються всього за 10 хвилин. М’яке тісто з кефіру та розпушувача, соковита сирна начинка і вершкове масло роблять цю страву ароматною та ідеальною для швидкого сніданку.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- теплий кефір — 200 г;
- борошно — 350 г;
- сир сулугуні — 280 г;
- вершкове масло — 70 г;
- олія — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- розпушувач — 10 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор до однорідності. Додати розпушувач і поступово підмішувати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на кілька хвилин, щоб структура стала більш податливою.
Сир натерти на крупній тертці. Тісто розділити на кілька частин, кожну розкачати у тонкий круг. Викласти начинку в центр, краї зібрати догори й акуратно защипати. Легко приплюснути корж, формуючи хачапурі.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
Смажити хачапурі під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків, стежачи, щоб сир розплавився, а тісто добре пропеклося. Готові хачапурі зняти зі сковороди й змастити вершковим маслом.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.
Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.
Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.
Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.
Читайте Новини.LIVE!