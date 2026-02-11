Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — швидкий сніданок

Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні хачапурі на сковороді готуються всього за 10 хвилин. М’яке тісто з кефіру та розпушувача, соковита сирна начинка і вершкове масло роблять цю страву ароматною та ідеальною для швидкого сніданку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

теплий кефір — 200 г;

борошно — 350 г;

сир сулугуні — 280 г;

вершкове масло — 70 г;

олія — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор до однорідності. Додати розпушувач і поступово підмішувати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на кілька хвилин, щоб структура стала більш податливою.

Інгредієнти для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир натерти на крупній тертці. Тісто розділити на кілька частин, кожну розкачати у тонкий круг. Викласти начинку в центр, краї зібрати догори й акуратно защипати. Легко приплюснути корж, формуючи хачапурі.

Тісто та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні.

Хачапурі на сковороді. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити хачапурі під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків, стежачи, щоб сир розплавився, а тісто добре пропеклося. Готові хачапурі зняти зі сковороди й змастити вершковим маслом.

