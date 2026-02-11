Відео
Головна Смак Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — рецепт на сніданок

Дата публікації: 11 лютого 2026 05:04
Ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин — швидкий сніданок
Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні хачапурі на сковороді готуються всього за 10 хвилин. М’яке тісто з кефіру та розпушувача, соковита сирна начинка і вершкове масло роблять цю страву ароматною та ідеальною для швидкого сніданку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • теплий кефір — 200 г;
  • борошно — 350 г;
  • сир сулугуні — 280 г;
  • вершкове масло — 70 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор до однорідності. Додати розпушувач і поступово підмішувати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на кілька хвилин, щоб структура стала більш податливою.

рецепт хачапурі на сніданок
Інгредієнти для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир натерти на крупній тертці. Тісто розділити на кілька частин, кожну розкачати у тонкий круг. Викласти начинку в центр, краї зібрати догори й акуратно защипати. Легко приплюснути корж, формуючи хачапурі.

ліниві хачапурі рецепт
Тісто та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні.

рецепт лінивих хачапурі з сулугуні
Хачапурі на сковороді. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити хачапурі під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків, стежачи, щоб сир розплавився, а тісто добре пропеклося. Готові хачапурі зняти зі сковороди й змастити вершковим маслом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

хачапурі рецепт ідея для сніданку рецепт сніданка сулугуні
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
