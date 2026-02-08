Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — швидкий рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ліниві хачапурі на сковороді — це той самий рецепт, який хочеться зберегти. Мінімум інгредієнтів, швидке приготування і гарантовано смачний результат. Ідеальний сніданок, коли потрібно щось ситне, домашнє і без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

кефір — 250 мл.;

борошно — 350–400 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

сир сулугуні — 300 г;

жовток — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці додати яйце та кефір, ретельно перемішати до однорідної маси. Додати сіль і соду, після чого поступово вводити борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Воно має легко формуватися, не липнути до рук і залишатися ніжним.

Тісто для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир сулугуні натерти на великій тертці. Готове тісто розділити на кілька рівних частин і кожну розкачати у круглий корж.

Тертий сир та жовток. Фото: smakuiemo.com.ua

У центр кожного коржа викласти щедру порцію сиру, зібрати краї тіста до середини та добре защипнути, формуючи круглий хачапурі. Акуратно приплюснути, щоб начинка рівномірно розподілилася всередині.

Тісто та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду розігріти на середньому вогні, викласти хачапурі та смажити під кришкою до золотистої скоринки з одного боку.

Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути, змастити поверхню жовтком і продовжити готувати до повної готовності. Ліниві хачапурі виходять ароматними, м’якими та дуже соковитими.

