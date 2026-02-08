Відео
Головна Смак Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — рецепт на сніданок

Дата публікації: 8 лютого 2026 05:04
Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — швидкий рецепт на сніданок
Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ліниві хачапурі на сковороді — це той самий рецепт, який хочеться зберегти. Мінімум інгредієнтів, швидке приготування і гарантовано смачний результат. Ідеальний сніданок, коли потрібно щось ситне, домашнє і без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 250 мл.;
  • борошно — 350–400 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • сир сулугуні — 300 г;
  • жовток — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці додати яйце та кефір, ретельно перемішати до однорідної маси. Додати сіль і соду, після чого поступово вводити борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Воно має легко формуватися, не липнути до рук і залишатися ніжним.

ліниві хачапурі на сніданок
Тісто для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир сулугуні натерти на великій тертці. Готове тісто розділити на кілька рівних частин і кожну розкачати у круглий корж.

рецепт лінивих хачапурі
Тертий сир та жовток. Фото: smakuiemo.com.ua

У центр кожного коржа викласти щедру порцію сиру, зібрати краї тіста до середини та добре защипнути, формуючи круглий хачапурі. Акуратно приплюснути, щоб начинка рівномірно розподілилася всередині.

ліниві хачапур з сулугуні
Тісто та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду розігріти на середньому вогні, викласти хачапурі та смажити під кришкою до золотистої скоринки з одного боку.

ліниві хачапурі на сніданок за 15 хвилин
Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути, змастити поверхню жовтком і продовжити готувати до повної готовності. Ліниві хачапурі виходять ароматними, м’якими та дуже соковитими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

хачапурі рецепт ідея для сніданку тісто рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
