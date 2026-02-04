Ліниві картопляники з сиром за 15 хвилин — швидкий сніданок

Ліниві картопляники за 15 хвилин на сніданок — потрібно 500 г
Ці ліниві картопляники з сиром готуються максимально швидко, але виходять дуже ситними та ароматними. Золотиста скоринка і м’яка начинка з сиру роблять їх ідеальним варіантом для сніданку або легкого обіду.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- петрушка — 40–50 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 250 г;
- сир — 8–9 скибочок;
- розпушувач — 5 г;
- олія для смаження — за потреби.
Спосіб приготування
Відварену картоплю розім’яти до пюреподібного стану. Додати сіль, перець та дрібно нарізану петрушку. Вбити яйце, всипати борошно і розпушувач, добре перемішати руками до однорідності.
Отримане тісто розділити на дві частини та розкачати в коржі. На нижній корж викласти скибочки сиру, накрити другим коржем і щільно защипати краї. Нарізати на трикутники.
Розігріти сковороду з олією. Викласти картопляники і обсмажувати на середньому вогні під кришкою по 5–6 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Готові картопляники викласти на тарілку і подавати гарячими.
