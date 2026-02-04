Ліниві картопляники з сиром за 15 хвилин — швидкий сніданок

Ліниві картопляники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві картопляники з сиром готуються максимально швидко, але виходять дуже ситними та ароматними. Золотиста скоринка і м’яка начинка з сиру роблять їх ідеальним варіантом для сніданку або легкого обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

петрушка — 40–50 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 250 г;

сир — 8–9 скибочок;

розпушувач — 5 г;

олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Відварену картоплю розім’яти до пюреподібного стану. Додати сіль, перець та дрібно нарізану петрушку. Вбити яйце, всипати борошно і розпушувач, добре перемішати руками до однорідності.

Картопляне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Отримане тісто розділити на дві частини та розкачати в коржі. На нижній корж викласти скибочки сиру, накрити другим коржем і щільно защипати краї. Нарізати на трикутники.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викласти картопляники і обсмажувати на середньому вогні під кришкою по 5–6 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Готові картопляники викласти на тарілку і подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.