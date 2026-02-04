Видео
Ленивые картофельники за 15 минут на завтрак — нужно 500 г

Ленивые картофельники за 15 минут на завтрак — нужно 500 г

Дата публикации 4 февраля 2026 05:04
Ленивые картофельники с сыром за 15 минут — быстрый завтрак
Ленивые картофельники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые картофельники с сыром готовятся максимально быстро, но получаются очень сытными и ароматными. Золотистая корочка и мягкая начинка из сыра делают их идеальным вариантом для завтрака или легкого обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • петрушка — 40-50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 250 г;
  • сыр — 8-9 ломтиков;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Отваренный картофель размять до пюреобразного состояния. Добавить соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Вбить яйцо, всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать руками до однородности.

сніданок з картоплі
Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Полученное тесто разделить на две части и раскатать в лепешки. На нижний корж выложить ломтики сыра, накрыть вторым коржом и плотно защипать края. Нарезать на треугольники.

рецепт картопляників на сніданок
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить картофельники и обжаривать на среднем огне под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые картофельники выложить на тарелку и подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

картошка хачапури рецепт идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
