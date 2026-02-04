Ленивые картофельники с сыром за 15 минут — быстрый завтрак

Ленивые картофельники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые картофельники с сыром готовятся максимально быстро, но получаются очень сытными и ароматными. Золотистая корочка и мягкая начинка из сыра делают их идеальным вариантом для завтрака или легкого обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель — 500 г;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

петрушка — 40-50 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 250 г;

сыр — 8-9 ломтиков;

разрыхлитель — 5 г;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Отваренный картофель размять до пюреобразного состояния. Добавить соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Вбить яйцо, всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать руками до однородности.

Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Полученное тесто разделить на две части и раскатать в лепешки. На нижний корж выложить ломтики сыра, накрыть вторым коржом и плотно защипать края. Нарезать на треугольники.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить картофельники и обжаривать на среднем огне под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые картофельники выложить на тарелку и подавать горячими.

