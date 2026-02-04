Ленивые картофельники с сыром за 15 минут — быстрый завтрак

Ленивые картофельники за 15 минут на завтрак — нужно 500 г
Эти ленивые картофельники с сыром готовятся максимально быстро, но получаются очень сытными и ароматными. Золотистая корочка и мягкая начинка из сыра делают их идеальным вариантом для завтрака или легкого обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- петрушка — 40-50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 250 г;
- сыр — 8-9 ломтиков;
- разрыхлитель — 5 г;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
Отваренный картофель размять до пюреобразного состояния. Добавить соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Вбить яйцо, всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать руками до однородности.
Полученное тесто разделить на две части и раскатать в лепешки. На нижний корж выложить ломтики сыра, накрыть вторым коржом и плотно защипать края. Нарезать на треугольники.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить картофельники и обжаривать на среднем огне под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые картофельники выложить на тарелку и подавать горячими.
