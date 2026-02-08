Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — быстрый рецепт на завтрак

Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые хачапури на сковороде — это тот самый рецепт, который хочется сохранить. Минимум ингредиентов, быстрое приготовление и гарантированно вкусный результат. Идеальный завтрак, когда нужно что-то сытное, домашнее и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

кефир — 250 мл.;

мука — 350-400 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

сыр сулугуни — 300 г;

желток — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске добавить яйцо и кефир, тщательно перемешать до однородной массы. Добавить соль и соду, после чего постепенно вводить муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно должно легко формироваться, не липнуть к рукам и оставаться нежным.

Тесто для хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Сыр сулугуни натереть на крупной терке. Готовое тесто разделить на несколько равных частей и каждую раскатать в круглую лепешку.

Тертый сыр и желток. Фото: smakuiemo.com.ua

В центр каждой лепешки выложить щедрую порцию сыра, собрать края теста к середине и хорошо защипнуть, формируя круглый хачапури. Аккуратно приплюснуть, чтобы начинка равномерно распределилась внутри.

Тесто и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду разогреть на среднем огне, выложить хачапури и жарить под крышкой до золотистой корочки с одной стороны.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть, смазать поверхность желтком и продолжить готовить до полной готовности. Ленивые хачапури получаются ароматными, мягкими и очень сочными.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась