Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — быстрый рецепт на завтрак

Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — рецепт на завтрак
Ленивые хачапури на сковороде — это тот самый рецепт, который хочется сохранить. Минимум ингредиентов, быстрое приготовление и гарантированно вкусный результат. Идеальный завтрак, когда нужно что-то сытное, домашнее и без лишних хлопот.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 250 мл.;
- мука — 350-400 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- сыр сулугуни — 300 г;
- желток — 1 шт.
Способ приготовления
В глубокой миске добавить яйцо и кефир, тщательно перемешать до однородной массы. Добавить соль и соду, после чего постепенно вводить муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно должно легко формироваться, не липнуть к рукам и оставаться нежным.
Сыр сулугуни натереть на крупной терке. Готовое тесто разделить на несколько равных частей и каждую раскатать в круглую лепешку.
В центр каждой лепешки выложить щедрую порцию сыра, собрать края теста к середине и хорошо защипнуть, формируя круглый хачапури. Аккуратно приплюснуть, чтобы начинка равномерно распределилась внутри.
Сковороду разогреть на среднем огне, выложить хачапури и жарить под крышкой до золотистой корочки с одной стороны.
Перевернуть, смазать поверхность желтком и продолжить готовить до полной готовности. Ленивые хачапури получаются ароматными, мягкими и очень сочными.
