Україна
Вода + борошно + бринза — азербайджанські кутаби на сніданок

Вода + борошно + бринза — азербайджанські кутаби на сніданок

Дата публікації: 12 лютого 2026 05:04
Кутаби з бринзою на сніданок — простий азербайджанський рецепт
Кутаби на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонке тісто, солона бринза та ароматна зелень — кутаби давно стали ідеальним варіантом швидкого й ситного сніданку. Ця азербайджанська страва готується з мінімального набору інгредієнтів, але завжди виходить надзвичайно смачною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода — 250 мл.;
  • борошно — 500 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • бринза — 500 г;
  • зелень — 1 пучок;
  • вершкове масло — 80 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати просіяне борошно та сіль, влити воду кімнатної температури й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має добре тримати форму та не липнути до рук. Готове тісто загорнути у плівку й залишити відпочивати на 30 хвилин — за цей час воно стане податливішим і легко розкачуватиметься.

рецепт тіста для кутабів
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Бринзу перекласти в окрему миску та ретельно розім’яти виделкою до однорідної текстури. Зелень дрібно нарізати, додати до сиру й акуратно перемішати, щоб начинка була рівномірною та ароматною.

що приготувати на сніданок
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на невеликі частини, сформувати кульки та розкачати кожну у тонкий круглий пласт. На одну половину викласти сирну начинку, накрити другою половиною тіста та щільно защипнути краї. За бажанням зайве тісто по краю можна зрізати ножем.

простий рецепт кутабів
Приготування кутабів. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити кутаби на добре розігрітій сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Загальний час приготування на сковороді становить близько 5 хвилин.

кутаби з бринзою на сніданок
Кутаби на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові кутаби одразу змастити вершковим маслом, щоб вони залишалися м’якими та соковитими. Подавати гарячими — саме так вони розкривають свій смак найкраще.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

хачапурі рецепт оладки ідея для сніданку тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
