Кутаби з бринзою на сніданок — простий азербайджанський рецепт

Вода + борошно + бринза — азербайджанські кутаби на сніданок
Тонке тісто, солона бринза та ароматна зелень — кутаби давно стали ідеальним варіантом швидкого й ситного сніданку. Ця азербайджанська страва готується з мінімального набору інгредієнтів, але завжди виходить надзвичайно смачною.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 250 мл.;
- борошно — 500 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- бринза — 500 г;
- зелень — 1 пучок;
- вершкове масло — 80 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску додати просіяне борошно та сіль, влити воду кімнатної температури й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має добре тримати форму та не липнути до рук. Готове тісто загорнути у плівку й залишити відпочивати на 30 хвилин — за цей час воно стане податливішим і легко розкачуватиметься.
Бринзу перекласти в окрему миску та ретельно розім’яти виделкою до однорідної текстури. Зелень дрібно нарізати, додати до сиру й акуратно перемішати, щоб начинка була рівномірною та ароматною.
Тісто розділити на невеликі частини, сформувати кульки та розкачати кожну у тонкий круглий пласт. На одну половину викласти сирну начинку, накрити другою половиною тіста та щільно защипнути краї. За бажанням зайве тісто по краю можна зрізати ножем.
Обсмажити кутаби на добре розігрітій сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Загальний час приготування на сковороді становить близько 5 хвилин.
Готові кутаби одразу змастити вершковим маслом, щоб вони залишалися м’якими та соковитими. Подавати гарячими — саме так вони розкривають свій смак найкраще.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
