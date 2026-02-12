Кутаби з бринзою на сніданок — простий азербайджанський рецепт

Кутаби на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонке тісто, солона бринза та ароматна зелень — кутаби давно стали ідеальним варіантом швидкого й ситного сніданку. Ця азербайджанська страва готується з мінімального набору інгредієнтів, але завжди виходить надзвичайно смачною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 250 мл.;

борошно — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

бринза — 500 г;

зелень — 1 пучок;

вершкове масло — 80 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати просіяне борошно та сіль, влити воду кімнатної температури й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має добре тримати форму та не липнути до рук. Готове тісто загорнути у плівку й залишити відпочивати на 30 хвилин — за цей час воно стане податливішим і легко розкачуватиметься.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Бринзу перекласти в окрему миску та ретельно розім’яти виделкою до однорідної текстури. Зелень дрібно нарізати, додати до сиру й акуратно перемішати, щоб начинка була рівномірною та ароматною.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на невеликі частини, сформувати кульки та розкачати кожну у тонкий круглий пласт. На одну половину викласти сирну начинку, накрити другою половиною тіста та щільно защипнути краї. За бажанням зайве тісто по краю можна зрізати ножем.

Приготування кутабів. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити кутаби на добре розігрітій сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Загальний час приготування на сковороді становить близько 5 хвилин.

Кутаби на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові кутаби одразу змастити вершковим маслом, щоб вони залишалися м’якими та соковитими. Подавати гарячими — саме так вони розкривають свій смак найкраще.

