Україна
Відео

Гора оладок на сніданок за 5 хвилин — потрібно 2 яблука + 1 яйце

Гора оладок на сніданок за 5 хвилин — потрібно 2 яблука + 1 яйце

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 05:04
Оладки з яблуками на кефірі за 5 хвилин — швидкий рецепт приготування з фото
Яблучні оладки. Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматні оладки з яблуками — ідеальний варіант швидкого сніданку для всієї родини. Просте тісто на кефірі готується за лічені хвилини, а соковиті шматочки яблук роблять випічку ніжною та запашною. Мінімум інгредієнтів і жодних складних кроків — результат завжди вдалий. Такі оладки смакують найкраще гарячими, щойно зі сковороди.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 300 мл.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • борошно — 200 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • яблука — 2 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір, сіль, цукор, яйце та рослинну олію, перемішати виделкою до однорідності. Всипати борошно та соду, ретельно перемішати до отримання густого тіста без грудочок.

рецепт оладок з яблуками
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину, нарізати дрібними кубиками та додати до тіста, рівномірно перемішати.

домашні оладки на сніданок
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою або за допомогою кондитерського мішка, формуючи невеликі оладки. 

рецепт яблучних оладок на сніданок
Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Подати гарячими зі сметаною, медом або улюбленим варенням.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

яблука рецепт оладки ідея для сніданку панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
