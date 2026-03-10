Видео
Главная Вкус Картофельные оладьи на завтрак за 10 минут — рецепт

Картофельные оладьи на завтрак за 10 минут — рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 05:04
Картофельные оладьи на завтрак — рецепт с фото вместо ленивых хачапури
Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить сытный и горячий завтрак без сложных ингредиентов, картофельные оладьи становятся настоящим спасением. Они получаются нежными внутри, румяными снаружи и имеют приятный сливочный аромат. Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, а подавать его можно со сметаной или просто с кусочком сливочного масла.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 250 г;
  • вода — 350 мл.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • масло сливочное — 20 г;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • лук зеленый — 20 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — для смазывания;
  • сметана — для подачи.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать небольшими кусочками и переложить в кастрюлю. Залить водой, добавить соль и довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 20-25 минут до полной мягкости. Слить воду с готового картофеля, добавить сливочное масло и размять до состояния однородного пюре. В горячее картофельное пюре всыпать примерно половину муки и тщательно перемешать, чтобы заварить основу теста.

оладьи на завтрак
Тесто и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Дать массе немного остыть, после чего добавить яйца и хорошо перемешать. Постепенно влить молоко, тщательно размешивая смесь до однородности. Добавить оставшуюся муку и разрыхлитель. Замесить густое тесто, по консистенции похожее на тесто для оладий. При необходимости отрегулировать вкус, добавив немного соли. Зеленый лук мелко нарезать и добавить к тесту, после чего еще раз хорошо перемешать. Разогреть сковороду на среднем огне, влить немного масла и равномерно распределить его по поверхности.

картофельные оладьи на завтрак
Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и слегка разравнивать. Жарить примерно 2 минуты до появления пузырьков на поверхности, после чего осторожно перевернуть и готовить еще около 3 минут до румяной корочки. При необходимости перевернуть еще раз и дать оладьям хорошо пропечься. Готовые оладьи переложить на тарелку и сразу смазать небольшим количеством сливочного масла. Подавать горячими вместе со сметаной.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
