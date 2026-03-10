Картофельные оладьи на завтрак — рецепт с фото вместо ленивых хачапури

Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить сытный и горячий завтрак без сложных ингредиентов, картофельные оладьи становятся настоящим спасением. Они получаются нежными внутри, румяными снаружи и имеют приятный сливочный аромат. Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, а подавать его можно со сметаной или просто с кусочком сливочного масла.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 250 г;

вода — 350 мл.;

соль — 1,5 ч. л.;

масло сливочное — 20 г;

мука пшеничная — 300 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

разрыхлитель — 10 г;

лук зеленый — 20 г;

масло — 2 ст. л.;

масло сливочное — для смазывания;

сметана — для подачи.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать небольшими кусочками и переложить в кастрюлю. Залить водой, добавить соль и довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 20-25 минут до полной мягкости. Слить воду с готового картофеля, добавить сливочное масло и размять до состояния однородного пюре. В горячее картофельное пюре всыпать примерно половину муки и тщательно перемешать, чтобы заварить основу теста.

Тесто и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Дать массе немного остыть, после чего добавить яйца и хорошо перемешать. Постепенно влить молоко, тщательно размешивая смесь до однородности. Добавить оставшуюся муку и разрыхлитель. Замесить густое тесто, по консистенции похожее на тесто для оладий. При необходимости отрегулировать вкус, добавив немного соли. Зеленый лук мелко нарезать и добавить к тесту, после чего еще раз хорошо перемешать. Разогреть сковороду на среднем огне, влить немного масла и равномерно распределить его по поверхности.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и слегка разравнивать. Жарить примерно 2 минуты до появления пузырьков на поверхности, после чего осторожно перевернуть и готовить еще около 3 минут до румяной корочки. При необходимости перевернуть еще раз и дать оладьям хорошо пропечься. Готовые оладьи переложить на тарелку и сразу смазать небольшим количеством сливочного масла. Подавать горячими вместе со сметаной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась