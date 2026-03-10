Картофельные оладьи на завтрак — рецепт с фото вместо ленивых хачапури

Картофельные оладьи на завтрак за 10 минут — рецепт
Когда хочется приготовить сытный и горячий завтрак без сложных ингредиентов, картофельные оладьи становятся настоящим спасением. Они получаются нежными внутри, румяными снаружи и имеют приятный сливочный аромат. Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, а подавать его можно со сметаной или просто с кусочком сливочного масла.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 250 г;
- вода — 350 мл.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- масло сливочное — 20 г;
- мука пшеничная — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 400 мл.;
- разрыхлитель — 10 г;
- лук зеленый — 20 г;
- масло — 2 ст. л.;
- масло сливочное — для смазывания;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать небольшими кусочками и переложить в кастрюлю. Залить водой, добавить соль и довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 20-25 минут до полной мягкости. Слить воду с готового картофеля, добавить сливочное масло и размять до состояния однородного пюре. В горячее картофельное пюре всыпать примерно половину муки и тщательно перемешать, чтобы заварить основу теста.
Дать массе немного остыть, после чего добавить яйца и хорошо перемешать. Постепенно влить молоко, тщательно размешивая смесь до однородности. Добавить оставшуюся муку и разрыхлитель. Замесить густое тесто, по консистенции похожее на тесто для оладий. При необходимости отрегулировать вкус, добавив немного соли. Зеленый лук мелко нарезать и добавить к тесту, после чего еще раз хорошо перемешать. Разогреть сковороду на среднем огне, влить немного масла и равномерно распределить его по поверхности.
Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и слегка разравнивать. Жарить примерно 2 минуты до появления пузырьков на поверхности, после чего осторожно перевернуть и готовить еще около 3 минут до румяной корочки. При необходимости перевернуть еще раз и дать оладьям хорошо пропечься. Готовые оладьи переложить на тарелку и сразу смазать небольшим количеством сливочного масла. Подавать горячими вместе со сметаной.
