Запеченные сырники с яблоком — рецепт приготовления сырников

Запеченные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Сырники — это классический завтрак, который легко сделать еще интереснее и ароматнее. Достаточно добавить в творожное тесто сочное яблоко, и блюдо приобретет новый вкус. Запеченные сырники получаются нежными внутри и румяными снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

масло — 50 мл.;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

яблоко — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить творог. Добавить яйцо, щепотку соли, сахар и растительное масло. Тщательно перемешать вилкой до однородной массы.

Творог и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Затем добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать, чтобы образовалось мягкое творожное тесто. Яблоко очистить от сердцевины и нарезать небольшими кубиками. Добавить яблоко к тесту и аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.

Яблоки и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Из подготовленного теста сформировать небольшие шарики. По желанию обвалять их в смеси сахара со щепоткой корицы, чтобы сырники имели приятную ароматную корочку.

Приготовление сырников. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом и выложить сырники на небольшом расстоянии друг от друга.

Сырники на пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить противень в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 20-25 минут, пока сырники не станут румяными.

