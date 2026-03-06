Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Запеченные сырники на завтрак — понадобится 1 яблоко и творог

Запеченные сырники на завтрак — понадобится 1 яблоко и творог

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 05:04
Запеченные сырники с яблоком — рецепт приготовления сырников
Запеченные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Сырники — это классический завтрак, который легко сделать еще интереснее и ароматнее. Достаточно добавить в творожное тесто сочное яблоко, и блюдо приобретет новый вкус. Запеченные сырники получаются нежными внутри и румяными снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • масло — 50 мл.;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • яблоко — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить творог. Добавить яйцо, щепотку соли, сахар и растительное масло. Тщательно перемешать вилкой до однородной массы.

рецепт запечених сирників
Творог и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Затем добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать, чтобы образовалось мягкое творожное тесто. Яблоко очистить от сердцевины и нарезать небольшими кубиками. Добавить яблоко к тесту и аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.

запечені сирники з яблуками
Яблоки и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Из подготовленного теста сформировать небольшие шарики. По желанию обвалять их в смеси сахара со щепоткой корицы, чтобы сырники имели приятную ароматную корочку.

рецепт смачних сирників
Приготовление сырников. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом и выложить сырники на небольшом расстоянии друг от друга.

запечені сирники з яблуками на сніданок
Сырники на пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить противень в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 20-25 минут, пока сырники не станут румяными.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яблоки творог идея для завтрака сырники рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации