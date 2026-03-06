Запеченные сырники с яблоком — рецепт приготовления сырников

Запеченные сырники на завтрак — понадобится 1 яблоко и творог
Сырники — это классический завтрак, который легко сделать еще интереснее и ароматнее. Достаточно добавить в творожное тесто сочное яблоко, и блюдо приобретет новый вкус. Запеченные сырники получаются нежными внутри и румяными снаружи.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 80 г;
- масло — 50 мл.;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- яблоко — 1 шт.
Способ приготовления
В глубокую миску добавить творог. Добавить яйцо, щепотку соли, сахар и растительное масло. Тщательно перемешать вилкой до однородной массы.
Затем добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать, чтобы образовалось мягкое творожное тесто. Яблоко очистить от сердцевины и нарезать небольшими кубиками. Добавить яблоко к тесту и аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.
Из подготовленного теста сформировать небольшие шарики. По желанию обвалять их в смеси сахара со щепоткой корицы, чтобы сырники имели приятную ароматную корочку.
Противень застелить пергаментом и выложить сырники на небольшом расстоянии друг от друга.
Поставить противень в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 20-25 минут, пока сырники не станут румяными.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!