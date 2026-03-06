Запечені сирники з яблуком — рецепт приготування сирників у духовці на сніданок

Запечені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Сирники — це класичний сніданок, який легко зробити ще цікавішим і ароматнішим. Достатньо додати до сирного тіста соковите яблуко, і страва набуде нового смаку. Запечені сирники виходять ніжними всередині та рум’яними зовні. Такий рецепт приготування чудово підійде для затишного домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 250 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 80 г;

олія — 50 мл;

борошно — 220 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

яблуко — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати кисломолочний сир. Додати яйце, дрібку солі, цукор та олію. Ретельно перемішати виделкою до однорідної маси.

Сир та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Потім додати борошно та розпушувач. Добре перемішати, щоб утворилося м’яке сирне тісто. Яблуко очистити від серцевини та нарізати невеликими кубиками. Додати яблуко до тіста й акуратно перемішати, щоб шматочки рівномірно розподілилися.

Яблука та сир. Фото: smachnenke.com.ua

З підготовленого тіста сформувати невеликі кульки. За бажанням обваляти їх у суміші цукру з дрібкою кориці, щоб сирники мали приємну ароматну скоринку.

Приготування сирників. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом і викласти сирники на невеликій відстані один від одного.

Сирники на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити деко в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати приблизно 20–25 хвилин, поки сирники не стануть рум’яними.

