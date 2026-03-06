Відео
Україна
Головна Смак Запечені сирники на сніданок — знадобиться 1 яблуко та пачка сиру

Запечені сирники на сніданок — знадобиться 1 яблуко та пачка сиру

Дата публікації: 6 березня 2026 05:04
Запечені сирники з яблуком — рецепт приготування сирників у духовці на сніданок
Запечені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Сирники — це класичний сніданок, який легко зробити ще цікавішим і ароматнішим. Достатньо додати до сирного тіста соковите яблуко, і страва набуде нового смаку. Запечені сирники виходять ніжними всередині та рум’яними зовні. Такий рецепт приготування чудово підійде для затишного домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 80 г;
  • олія — 50 мл;
  • борошно — 220 г;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • яблуко — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати кисломолочний сир. Додати яйце, дрібку солі, цукор та олію. Ретельно перемішати виделкою до однорідної маси.

рецепт запечених сирників
Сир та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Потім додати борошно та розпушувач. Добре перемішати, щоб утворилося м’яке сирне тісто. Яблуко очистити від серцевини та нарізати невеликими кубиками. Додати яблуко до тіста й акуратно перемішати, щоб шматочки рівномірно розподілилися.

запечені сирники з яблуками
Яблука та сир. Фото: smachnenke.com.ua

З підготовленого тіста сформувати невеликі кульки. За бажанням обваляти їх у суміші цукру з дрібкою кориці, щоб сирники мали приємну ароматну скоринку.

рецепт смачних сирників
Приготування сирників. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом і викласти сирники на невеликій відстані один від одного.

запечені сирники з яблуками на сніданок
Сирники на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити деко в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати приблизно 20–25 хвилин, поки сирники не стануть рум’яними.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука кисломолочний сир ідея для сніданку сирники рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
