Картопляні оладки на сніданок — швидкий рецепт з фото замість хачапурі

Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати ситний і гарячий сніданок без складних інгредієнтів, картопляні оладки стають справжнім порятунком. Вони виходять ніжними всередині, рум’яними зовні та мають приємний вершковий аромат. Таку страву легко приготувати з доступних продуктів, а подавати її можна зі сметаною або просто зі шматочком вершкового масла.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 250 г;

вода — 350 мл.;

сіль — 1,5 ч. л.;

масло вершкове — 20 г;

борошно пшеничне — 300 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

розпушувач — 10 г;

цибуля зелена — 20 г;

олія — 2 ст. л.;

масло вершкове — для змащування;

сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати невеликими шматочками та перекласти у каструлю. Залити водою, додати сіль і довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити кришкою і варити приблизно 20–25 хвилин до повної м’якості. Злити воду з готової картоплі, додати вершкове масло і розім’яти до стану однорідного пюре. У гаряче картопляне пюре всипати приблизно половину борошна і ретельно перемішати, щоб заварити основу тіста.

Тісто та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Дати масі трохи охолонути, після чого додати яйця і добре перемішати. Поступово влити молоко, ретельно розмішуючи суміш до однорідності. Додати решту борошна і розпушувач. Замісити густе тісто, за консистенцією схоже на тісто для оладок. За потреби відрегулювати смак, додавши трохи солі. Зелену цибулю дрібно нарізати і додати до тіста, після чого ще раз добре перемішати. Розігріти сковороду на середньому вогні, влити трохи олії і рівномірно розподілити її по поверхні.

Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки, і злегка розрівнювати. Смажити приблизно 2 хвилини до появи бульбашок на поверхні, після чого обережно перевернути і готувати ще близько 3 хвилин до рум’яної скоринки. За потреби перевернути ще раз і дати оладкам добре пропектися. Готові оладки перекласти на тарілку і одразу змастити невеликою кількістю вершкового масла. Подавати гарячими разом зі сметаною.

