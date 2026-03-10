Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопляні оладки на сніданок за 10 хвилин — рецепт

Картопляні оладки на сніданок за 10 хвилин — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 05:04
Картопляні оладки на сніданок — швидкий рецепт з фото замість хачапурі
Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати ситний і гарячий сніданок без складних інгредієнтів, картопляні оладки стають справжнім порятунком. Вони виходять ніжними всередині, рум’яними зовні та мають приємний вершковий аромат. Таку страву легко приготувати з доступних продуктів, а подавати її можна зі сметаною або просто зі шматочком вершкового масла.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 250 г;
  • вода — 350 мл.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • масло вершкове — 20 г;
  • борошно пшеничне — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • розпушувач — 10 г;
  • цибуля зелена — 20 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • масло вершкове — для змащування;
  • сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати невеликими шматочками та перекласти у каструлю. Залити водою, додати сіль і довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити кришкою і варити приблизно 20–25 хвилин до повної м’якості. Злити воду з готової картоплі, додати вершкове масло і розім’яти до стану однорідного пюре. У гаряче картопляне пюре всипати приблизно половину борошна і ретельно перемішати, щоб заварити основу тіста.

оладки на сніданок
Тісто та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Дати масі трохи охолонути, після чого додати яйця і добре перемішати. Поступово влити молоко, ретельно розмішуючи суміш до однорідності. Додати решту борошна і розпушувач. Замісити густе тісто, за консистенцією схоже на тісто для оладок. За потреби відрегулювати смак, додавши трохи солі. Зелену цибулю дрібно нарізати і додати до тіста, після чого ще раз добре перемішати. Розігріти сковороду на середньому вогні, влити трохи олії і рівномірно розподілити її по поверхні.

картопляні оладки на сніданок
Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки, і злегка розрівнювати. Смажити приблизно 2 хвилини до появи бульбашок на поверхні, після чого обережно перевернути і готувати ще близько 3 хвилин до рум’яної скоринки. За потреби перевернути ще раз і дати оладкам добре пропектися. Готові оладки перекласти на тарілку і одразу змастити невеликою кількістю вершкового масла. Подавати гарячими разом зі сметаною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

картопля рецепт оладки ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації