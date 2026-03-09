Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — знадобиться сир

Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — знадобиться сир

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 01:04
Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — простий рецепт з кисломолочним сиром
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось домашнього, ситного і дуже смачного, приготуйте ліниві хачапурі на сковороді. Цей рецепт виручає, коли немає часу довго працювати з тістом, адже все готується швидко і без складних етапів. Ніжна сирна начинка та рум’яна скоринка роблять страву надзвичайно апетитною. Такі хачапурі чудово підходять для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • олія — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • вода тепла — 500 мл.;
  • борошно — 700 г;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 800 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати олію, оцет та цукор. Додати теплу воду і добре перемішати, щоб інгредієнти поєдналися. Після цього додати сіль і поступово додати борошно, замішуючи м’яке тісто. Воно має бути еластичним і трохи м’яким. Готове тісто перекласти у миску, злегка змащену олією, накрити харчовою плівкою або рушником та залишити відпочити приблизно на 30 хвилин.

ліниві хачапурі на сковороді швидкий рецепт
Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом приготувати начинку. Кисломолочний сир перекласти у миску, додати яйця та сіль за смаком. Усе ретельно перемішати до однорідної консистенції. Коли тісто відпочине, поділити його на невеликі частини та сформувати кульки. Кожну кульку розкачати у круглий коржик.

хачапурі на сковороді швидкий рецепт
Хачапурі на сковороді. Фото: gospodynka.com.ua

У центр кожного коржика викласти сирну начинку. Краї тіста акуратно зібрати до середини та щільно защіпнути, щоб начинка залишилася всередині. Після цього злегка притиснути заготовку руками або обережно розкачати, щоб утворився плаский корж.

рецепт лінивих хачапурі на сковороді
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти достатню кількість олії. Викласти підготовлені коржики і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Потім перевернути і довести до рум’яності з іншого боку. Готові ліниві хачапурі виходять рум’яними, ароматними і дуже ситними. Найкраще подавати їх гарячими, коли начинка залишається ніжною та соковитою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

хачапурі рецепт кисломолочний сир тісто грузинська кухня
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації