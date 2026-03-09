Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин — простий рецепт з кисломолочним сиром

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось домашнього, ситного і дуже смачного, приготуйте ліниві хачапурі на сковороді. Цей рецепт виручає, коли немає часу довго працювати з тістом, адже все готується швидко і без складних етапів. Ніжна сирна начинка та рум’яна скоринка роблять страву надзвичайно апетитною. Такі хачапурі чудово підходять для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

олія — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

вода тепла — 500 мл.;

борошно — 700 г;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 800 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати олію, оцет та цукор. Додати теплу воду і добре перемішати, щоб інгредієнти поєдналися. Після цього додати сіль і поступово додати борошно, замішуючи м’яке тісто. Воно має бути еластичним і трохи м’яким. Готове тісто перекласти у миску, злегка змащену олією, накрити харчовою плівкою або рушником та залишити відпочити приблизно на 30 хвилин.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом приготувати начинку. Кисломолочний сир перекласти у миску, додати яйця та сіль за смаком. Усе ретельно перемішати до однорідної консистенції. Коли тісто відпочине, поділити його на невеликі частини та сформувати кульки. Кожну кульку розкачати у круглий коржик.

Хачапурі на сковороді. Фото: gospodynka.com.ua

У центр кожного коржика викласти сирну начинку. Краї тіста акуратно зібрати до середини та щільно защіпнути, щоб начинка залишилася всередині. Після цього злегка притиснути заготовку руками або обережно розкачати, щоб утворився плаский корж.

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти достатню кількість олії. Викласти підготовлені коржики і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Потім перевернути і довести до рум’яності з іншого боку. Готові ліниві хачапурі виходять рум’яними, ароматними і дуже ситними. Найкраще подавати їх гарячими, коли начинка залишається ніжною та соковитою.

