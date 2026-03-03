Відео
Україна
Смак Ліниві хачапурі на сніданок — потрібно 100 г кисломолочного сиру

Ліниві хачапурі на сніданок — потрібно 100 г кисломолочного сиру

Дата публікації: 3 березня 2026 05:04
Ліниві хачапурі на сніданок — рецепт з фото та покроковим приготуванням
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві хачапурі на сніданок — простий і смачний рецепт, який завжди виходить повітряним і ароматним. Тісто з дріжджами легко готується, а начинка з кисломолочного сиру та фети забезпечує ніжну тягучу текстуру всередині. Хачапурі ідеально підійдуть для сімейного сніданку або швидкого перекусу з ароматом свіжої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • молоко тепле — 200 мл.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі — 5 г;
  • борошно — 300 г;
  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 100 г;
  • фета — 100 г;
  • жовток — 1 шт. (для змащування).

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйце, додати тепле молоко, олію, цукор і сухі дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності. Просіяти борошно, додати дрібку солі і змішати спочатку вінчиком, потім силіконовою лопаткою до гладкої, еластичної консистенції без грудочок. Накрити миску і залишити тісто на 20–30 хвилин, щоб воно підросло.

рецепт лінивих хачапурі
Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Сир і фету натерти на крупній тертці, змішати і розділити навпіл. Сформувати з однієї частини сирну кульку. Тісто обм’яти лопаткою, присипати борошном робочу поверхню, сформувати коржик, покласти всередину сирну кульку і акуратно загорнути, формуючи рівний корж.

рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти хачапурі, підправити краї. Змастити поверхню жовтком, зверху посипати залишками натертого сиру і фети, за бажанням додати зелень. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C 25 хвилин до золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

хачапурі рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
