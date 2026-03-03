Ліниві хачапурі на сніданок — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві хачапурі на сніданок — простий і смачний рецепт, який завжди виходить повітряним і ароматним. Тісто з дріжджами легко готується, а начинка з кисломолочного сиру та фети забезпечує ніжну тягучу текстуру всередині. Хачапурі ідеально підійдуть для сімейного сніданку або швидкого перекусу з ароматом свіжої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

молоко тепле — 200 мл.;

олія — 3 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

дріжджі сухі — 5 г;

борошно — 300 г;

сіль — щіпка.

Для начинки:

сир кисломолочний — 100 г;

фета — 100 г;

жовток — 1 шт. (для змащування).

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйце, додати тепле молоко, олію, цукор і сухі дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності. Просіяти борошно, додати дрібку солі і змішати спочатку вінчиком, потім силіконовою лопаткою до гладкої, еластичної консистенції без грудочок. Накрити миску і залишити тісто на 20–30 хвилин, щоб воно підросло.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Сир і фету натерти на крупній тертці, змішати і розділити навпіл. Сформувати з однієї частини сирну кульку. Тісто обм’яти лопаткою, присипати борошном робочу поверхню, сформувати коржик, покласти всередину сирну кульку і акуратно загорнути, формуючи рівний корж.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти хачапурі, підправити краї. Змастити поверхню жовтком, зверху посипати залишками натертого сиру і фети, за бажанням додати зелень. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C 25 хвилин до золотистої скоринки.

