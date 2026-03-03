Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые хачапури на завтрак — понадобится 100 г творога и сыр

Ленивые хачапури на завтрак — понадобится 100 г творога и сыр

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 05:04
Ленивые хачапури — рецепт на завтрак с фото
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивые хачапури на завтрак — простой и вкусный рецепт, который всегда получается воздушным и ароматным. Тесто с дрожжами легко готовится, а начинка из творога и феты обеспечивает нежную тягучую текстуру внутри. Хачапури идеально подойдут для семейного завтрака или быстрого перекуса с ароматом свежей выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко теплое — 200 мл.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи сухие — 5 г;
  • мука — 300 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • творог — 100 г;
  • фета — 100 г;
  • желток — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйцо, добавить теплое молоко, масло, сахар и сухие дрожжи. Перемешать венчиком до однородности. Просеять муку, добавить щепотку соли и смешать сначала венчиком, затем силиконовой лопаткой до гладкой, эластичной консистенции без комочков. Накрыть миску и оставить тесто на 20-30 минут, чтобы оно подросло.

рецепт лінивих хачапурі
Тесто и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр и фету натереть на крупной терке, смешать и разделить пополам. Сформировать из одной части сырный шарик. Тесто обмять лопаткой, присыпать мукой рабочую поверхность, сформировать лепешку, положить внутрь сырный шарик и аккуратно завернуть, формируя ровную лепешку.

рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, выложить хачапури, подправить края. Смазать поверхность желтком, сверху посыпать остатками натертого сыра и феты, по желанию добавить зелень. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C 25 минут до золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

хачапури рецепт творог идея для завтрака рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации