Ленивые хачапури — рецепт на завтрак с фото

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивые хачапури на завтрак — простой и вкусный рецепт, который всегда получается воздушным и ароматным. Тесто с дрожжами легко готовится, а начинка из творога и феты обеспечивает нежную тягучую текстуру внутри. Хачапури идеально подойдут для семейного завтрака или быстрого перекуса с ароматом свежей выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

молоко теплое — 200 мл.;

масло — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи сухие — 5 г;

мука — 300 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

творог — 100 г;

фета — 100 г;

желток — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйцо, добавить теплое молоко, масло, сахар и сухие дрожжи. Перемешать венчиком до однородности. Просеять муку, добавить щепотку соли и смешать сначала венчиком, затем силиконовой лопаткой до гладкой, эластичной консистенции без комочков. Накрыть миску и оставить тесто на 20-30 минут, чтобы оно подросло.

Тесто и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр и фету натереть на крупной терке, смешать и разделить пополам. Сформировать из одной части сырный шарик. Тесто обмять лопаткой, присыпать мукой рабочую поверхность, сформировать лепешку, положить внутрь сырный шарик и аккуратно завернуть, формируя ровную лепешку.

Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, выложить хачапури, подправить края. Смазать поверхность желтком, сверху посыпать остатками натертого сыра и феты, по желанию добавить зелень. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C 25 минут до золотистой корочки.

