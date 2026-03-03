Ленивые хачапури — рецепт на завтрак с фото

Ленивые хачапури на завтрак — понадобится 100 г творога и сыр
Ленивые хачапури на завтрак — простой и вкусный рецепт, который всегда получается воздушным и ароматным. Тесто с дрожжами легко готовится, а начинка из творога и феты обеспечивает нежную тягучую текстуру внутри. Хачапури идеально подойдут для семейного завтрака или быстрого перекуса с ароматом свежей выпечки.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- молоко теплое — 200 мл.;
- масло — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи сухие — 5 г;
- мука — 300 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- творог — 100 г;
- фета — 100 г;
- желток — 1 шт. (для смазывания).
Способ приготовления
В глубокую миску разбить яйцо, добавить теплое молоко, масло, сахар и сухие дрожжи. Перемешать венчиком до однородности. Просеять муку, добавить щепотку соли и смешать сначала венчиком, затем силиконовой лопаткой до гладкой, эластичной консистенции без комочков. Накрыть миску и оставить тесто на 20-30 минут, чтобы оно подросло.
Сыр и фету натереть на крупной терке, смешать и разделить пополам. Сформировать из одной части сырный шарик. Тесто обмять лопаткой, присыпать мукой рабочую поверхность, сформировать лепешку, положить внутрь сырный шарик и аккуратно завернуть, формируя ровную лепешку.
Противень застелить пергаментом, выложить хачапури, подправить края. Смазать поверхность желтком, сверху посыпать остатками натертого сыра и феты, по желанию добавить зелень. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C 25 минут до золотистой корочки.
