Ленивые хачапури из творога за 10 минут — простой рецепт на завтрак

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Когда утром не хватает времени, выручает простой рецепт ленивых хачапури. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через считанные минуты на столе появляются румяные, нежные хачапури, которые нравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог кисломолочный 4% — 300 г;

банан — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

кефир 2,5% — 250 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

манная крупа — 4-5 ст. л.;

мука — 4-5 ст. л.;

растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, банан, яйца, соль и сахар. Перебить блендером до однородной кремовой массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кефир и соду, перемешать лопаткой. Всыпать манную крупу, снова перемешать и накрыть миску крышкой. Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла.

Приготовление ленивых хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

После этого просеять муку, перемешать до однородности и в конце вмешать масло. Тесто должно быть густым, но мягким.

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть небольшое количество масла на сковороде. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие лепешки, и разравнивать их. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась