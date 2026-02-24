Ленивые хачапури из творога за 10 минут — простой рецепт на завтрак

Ленивые хачапури за 10 минут — понадобится 300 г творога и 2 яйца
Когда утром не хватает времени, выручает простой рецепт ленивых хачапури. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через считанные минуты на столе появляются румяные, нежные хачапури, которые нравятся и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный 4% — 300 г;
- банан — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- кефир 2,5% — 250 мл.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- манная крупа — 4-5 ст. л.;
- мука — 4-5 ст. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог, банан, яйца, соль и сахар. Перебить блендером до однородной кремовой массы.
Добавить кефир и соду, перемешать лопаткой. Всыпать манную крупу, снова перемешать и накрыть миску крышкой. Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла.
После этого просеять муку, перемешать до однородности и в конце вмешать масло. Тесто должно быть густым, но мягким.
Разогреть небольшое количество масла на сковороде. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие лепешки, и разравнивать их. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
