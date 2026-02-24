Видео
Україна
Ленивые хачапури за 10 минут — понадобится 300 г творога и 2 яйца

Дата публикации 24 февраля 2026 08:34
Ленивые хачапури из творога за 10 минут — простой рецепт на завтрак
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Когда утром не хватает времени, выручает простой рецепт ленивых хачапури. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через считанные минуты на столе появляются румяные, нежные хачапури, которые нравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный 4% — 300 г;
  • банан — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • кефир 2,5% — 250 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • манная крупа — 4-5 ст. л.;
  • мука — 4-5 ст. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, банан, яйца, соль и сахар. Перебить блендером до однородной кремовой массы.

ліниві хачапурі на сніданок
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кефир и соду, перемешать лопаткой. Всыпать манную крупу, снова перемешать и накрыть миску крышкой. Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла.

рецепт лінивих хачапурі
Приготовление ленивых хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

После этого просеять муку, перемешать до однородности и в конце вмешать масло. Тесто должно быть густым, но мягким.

ліниві хачапурі на сніданок з сиром
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть небольшое количество масла на сковороде. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие лепешки, и разравнивать их. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

